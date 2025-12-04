"Insbesondere im Interesse der Zuschauer, Klubs und Spieler": Stadionerlebnis in Deutschland wird durch Änderung erheblich verbessert

Damit folgen die Klubs einer Empfehlung des DFL-Präsidiums. Die Neuerung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. Damit ist das erste Bundesligaspiel mit der veränderten Regel das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund am 9. Januar (20.30 Uhr).

Nach derzeitiger Statutenlage ist in beiden Halbzeiten mit Ablauf der regulären Spielzeit die Anzeige der Spielzeit beim Stand 45:00 bzw. 90:00 Minuten zu stoppen.