„Inklusiver und einladender Verein“ – Man Utd veröffentlicht Erklärung nach Kontroverse um Sir Jim Ratcliffe

Ratcliffe hat nun eine Erklärung abgegeben, in der es heißt: „Es tut mir leid, dass meine Wortwahl einige Menschen in Großbritannien und Europa beleidigt und Besorgnis ausgelöst hat, aber es ist wichtig, das Thema einer kontrollierten und gut gesteuerten Einwanderung anzusprechen, die das Wirtschaftswachstum unterstützt.“

Angesichts der Passivität seiner Stimme in der Erklärung könnte man dies als Nicht-Entschuldigung bezeichnen, aber United hat nun eine viel stärkere Erklärung abgegeben.

Darin heißt es: „Manchester United ist stolz darauf, ein integrativer und einladender Verein zu sein. Unsere vielfältige Gruppe von Spielern, Mitarbeitern und Fans weltweit spiegelt die Geschichte und das Erbe von Manchester wider, einer Stadt, die jeder als seine Heimat bezeichnen kann. Seit dem Start von „All Red All Equal“ im Jahr 2016 haben wir Gleichberechtigung, Vielfalt und Integration in alles, was wir tun, eingebettet.

Wir fühlen uns den Grundsätzen und dem Geist dieser Kampagne weiterhin tief verpflichtet. Sie spiegeln sich in unseren Richtlinien, aber auch in unserer Kultur wider und werden durch die Einhaltung des Advanced Equality, Diversity and Inclusion Standard der Premier League untermauert.

Im Laufe dieser Saison haben wir an Veranstaltungen und Initiativen bei unseren Männer- und Frauenspielen teilgenommen, die sich mit psychischer Gesundheit, LGBTQ+-Inklusion, No Room for Racism, Gewalt gegen Frauen und Mädchen und homophoben Gesängen befassten. Wir haben auch die Veranstaltungen unserer Fanclubs gefeiert, darunter die Weihnachtsfeier unserer Disabled Supporters' Association und die Chanukka-Veranstaltung unseres Jewish Supporters' Club.

In den kommenden Wochen und Monaten werden wir weitere Initiativen in diesen Bereichen unterstützen. All dies geschieht parallel zu der unglaublichen Arbeit, die die Manchester United Foundation täglich in und um Manchester leistet.

Manchester United spiegelt die Einheit und Widerstandsfähigkeit aller Gemeinschaften wider, die wir vertreten dürfen. Wir werden auch weiterhin unsere Menschen, unsere Stadt und unsere Fans mit Entschlossenheit und Stolz vertreten.“