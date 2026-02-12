AFP
„Inklusiver und einladender Verein“ – Man Utd veröffentlicht Erklärung nach Kontroverse um Sir Jim Ratcliffe
Ratcliffes Tirade
Ratcliffe kritisierte die Lage im Vereinigten Königreich in einer erstaunlichen Tirade, die heftige Reaktionen von mehreren Persönlichkeiten sowohl innerhalb als auch außerhalb des Fußballs hervorrief.
Ratcliffe sagte: „Man kann keine Wirtschaft haben, wenn neun Millionen Menschen Sozialleistungen beziehen und so viele Einwanderer ins Land kommen. Ich meine, das Vereinigte Königreich wurde kolonisiert. Das kostet zu viel Geld. Das Vereinigte Königreich wurde von Einwanderern kolonisiert, nicht wahr? Ich meine, die Bevölkerung des Vereinigten Königreichs betrug 2020 58 Millionen, jetzt sind es 70 Millionen. Das sind 12 Millionen Menschen mehr.“
Premierminister Keir Starmer bezeichnete Ratcliffes Äußerungen als „beleidigend und falsch“ und forderte den Miteigentümer von Manchester United auf, sich zu entschuldigen. Auch Burnham äußerte sich zu Ratcliffes Worten, bezeichnete sie als „unzutreffend, beleidigend und aufwieglerisch“ und forderte den 73-Jährigen auf, seine Äußerungen zurückzunehmen.
Standpunkt von United
Ratcliffe hat nun eine Erklärung abgegeben, in der es heißt: „Es tut mir leid, dass meine Wortwahl einige Menschen in Großbritannien und Europa beleidigt und Besorgnis ausgelöst hat, aber es ist wichtig, das Thema einer kontrollierten und gut gesteuerten Einwanderung anzusprechen, die das Wirtschaftswachstum unterstützt.“
Angesichts der Passivität seiner Stimme in der Erklärung könnte man dies als Nicht-Entschuldigung bezeichnen, aber United hat nun eine viel stärkere Erklärung abgegeben.
Darin heißt es: „Manchester United ist stolz darauf, ein integrativer und einladender Verein zu sein. Unsere vielfältige Gruppe von Spielern, Mitarbeitern und Fans weltweit spiegelt die Geschichte und das Erbe von Manchester wider, einer Stadt, die jeder als seine Heimat bezeichnen kann. Seit dem Start von „All Red All Equal“ im Jahr 2016 haben wir Gleichberechtigung, Vielfalt und Integration in alles, was wir tun, eingebettet.
Wir fühlen uns den Grundsätzen und dem Geist dieser Kampagne weiterhin tief verpflichtet. Sie spiegeln sich in unseren Richtlinien, aber auch in unserer Kultur wider und werden durch die Einhaltung des Advanced Equality, Diversity and Inclusion Standard der Premier League untermauert.
Im Laufe dieser Saison haben wir an Veranstaltungen und Initiativen bei unseren Männer- und Frauenspielen teilgenommen, die sich mit psychischer Gesundheit, LGBTQ+-Inklusion, No Room for Racism, Gewalt gegen Frauen und Mädchen und homophoben Gesängen befassten. Wir haben auch die Veranstaltungen unserer Fanclubs gefeiert, darunter die Weihnachtsfeier unserer Disabled Supporters' Association und die Chanukka-Veranstaltung unseres Jewish Supporters' Club.
In den kommenden Wochen und Monaten werden wir weitere Initiativen in diesen Bereichen unterstützen. All dies geschieht parallel zu der unglaublichen Arbeit, die die Manchester United Foundation täglich in und um Manchester leistet.
Manchester United spiegelt die Einheit und Widerstandsfähigkeit aller Gemeinschaften wider, die wir vertreten dürfen. Wir werden auch weiterhin unsere Menschen, unsere Stadt und unsere Fans mit Entschlossenheit und Stolz vertreten.“
United muss sich einer Überprüfung durch den FA stellen
Laut The Athletic prüft die FA derzeit Ratcliffes Äußerungen auf einen möglichen Regelverstoß. Die FA-Regeln besagen, dass „Teilnehmer“ – darunter auch Ratcliffe als Direktor von Manchester United – im besten Interesse des Sports handeln und unangemessenes oder rufschädigendes Verhalten vermeiden müssen.
Andy Burnham sagte in einer offiziellen Erklärung, die in den sozialen Medien veröffentlicht wurde: „Diese Äußerungen widersprechen allem, wofür Manchester traditionell steht: einem Ort, an dem Menschen aller Rassen, Glaubensrichtungen und ohne Glauben über Jahrhunderte hinweg zusammengearbeitet haben, um unsere Stadt und unsere Institutionen, darunter auch den Manchester United FC, aufzubauen. Die Forderung nach einer Begrenzung der Einwanderung ist eine Sache, aber diejenigen, die hierherkommen, als feindliche Invasionsmacht darzustellen, ist etwas ganz anderes. Das ist unzutreffend, beleidigend, aufwieglerisch und sollte zurückgenommen werden.
Fußballer, die aus aller Welt gekommen sind, um in Greater Manchester zu spielen, haben das Leben unserer Stadtregion bereichert, ebenso wie die vielen Menschen, die im Gesundheitswesen und anderen wichtigen Dienstleistungsbereichen und Branchen in Greater Manchester arbeiten.
Wir schätzen ihren Beitrag als Stadtregion, die für ihre Gastfreundschaft bekannt ist. Wenn Kritik angebracht ist, sollte sie sich an diejenigen richten, die wenig zu unserem Leben hier beigetragen haben und stattdessen jahrelang einen unserer stolzesten Vereine um seinen Reichtum gebracht haben.“
Was kommt als Nächstes?
United ist auf dem Platz gut unterwegs und Interimstrainer Michael Carrick ist seit fünf Spielen ungeschlagen. Der Verein liegt auf Platz vier, fünf Punkte hinter Aston Villa auf Platz drei.
