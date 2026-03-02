Goal.com
Orlando City SC v Inter Miami CFGetty Images Sport

Inklusive Freistoßtor von Lionel Messi! Inter Miami verhindert kompletten Fehlstart auch dank seines Superstars

Nach der bitteren Auftaktniederlage lag Inter Miami auch im zweiten Saisonspiel zur Pause hinten. Doch dann nahm Lionel Messi das Heft in die Hand.

Zwei Tore, viel Moral: Superstar Lionel Messi hat mit Inter Miami nach dem verpatzten Auftakt in der Major League Soccer (MLS) den ersten Saisonsieg gelandet. Der Titelverteidiger gewann das Florida-Derby bei Orlando City mit 4:2 (0:2).

  • Inter Miami und Lionel Messi drehen Spiel nach Pausenrückstand

    Zur Pause hatte Inter nach Gegentreffern von Marco Pasalic (18.) und Martin Ojeda (24.) noch 0:2 zurückgelegen. Doch Miami startete angetrieben vom achtmaligen Weltfußballer eine Aufholjagd. Mateo Silvetti (49.) und Messi (57.) glichen aus. Für den Weltmeister von 2022 war es das erste Saisontor, der Argentinier erzielte damit nun das 22. Jahr in Folge mindestens einen Treffer.

    Telasco Segovia (85.) nach Vorlage von Messi und der Maestro persönlich mit einem Freistoß aus 30 Metern (90.) sicherten dem Team von Trainer Javier Mascherano schließlich den ersten Dreier. Die Auftaktpartie der MLS hatte Miami 0:3 gegen Los Angeles FC verloren.

  • Orlando City SC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Lionel Messis Zahlen für Inter Miami

    • Spiele: 90
    • Tore: 79
    • Assists: 44
