Im Gespräch mit der spanischen Zeitung AS wurde Saul Niguez unter anderem um einen Vergleich zwischen Real Madrid und seinem aktuellen Verein CR Flamengo gebeten.
"In Wirklichkeit hat Real Madrid keine Fans": Atletico-Legende Saul Niguez verspottet die Blancos
Auf die Frage, ob Flamengo mit dem spanischen Spitzenklub vergleichbar sei, sagte der spanische Ex-Nationalspieler: "In Wirklichkeit hat Real keine Fans. Real ist zwar berühmt für seine Erfolge und weltweit bekannt, und deshalb hat es Anhänger. Aber wenn man ins Stadion geht, spürt man nichts." Saul spielt mittlerweile für die brasilianische Top-Mannschaft CR Flamengo und trifft am Mittwoch im Finale des FIFA Intercontinental Cups auf Champions-League-Gewinner Paris Saint-Germain.
Der 31-Jährige, der nach Rio de Janeiro wechselte und dort unter seinem Ex-Atletico-Mitspieler Filipe Luis kickt, sparte nicht mit Lob für seinen aktuelle Arbeitgeber. Er stellte die "stille" Atmosphäre im Bernabeu, dem Stadion Real Madrids, dem ohrenbetäubenden Lärm seines aktuellen Heimstadions gegenüber und betonte, wie weit brasilianische Fans gehen, um ihre Mannschaft zu unterstützen. "Auswärts ist das Stadion voller Flamengo-Fans. Wir haben kürzlich gegen Sport Recife gespielt, und sie haben uns in ein anderes Stadion geschickt, weil unsere Fans sonst keinen Platz gefunden hätten. Und das bei einer Flugzeit von dreieinhalb Stunden."
- Getty Images Sport
Saul über Finale gegen PSG: "Wir haben Hoffnung und den Willen"
Saul, der über ein Jahrzehnt für Atletico Madrid spielte und mehr als 400 Einsätze absolvierte, fiebert dem Intercontinental-Cup-Finale gegen PSG entgegen. In diesem Spiel trifft der Mittelfeldspieler auf ein bekanntes Gesicht: Luis Enrique, den Trainer, der ihm während seiner Amtszeit als spanischer Nationaltrainer mehrere Länderspieleinsätze bescherte. "Ich habe mit ihm in der Nationalmannschaft zusammengearbeitet", erzählte Saul. "Er hat eine starke Persönlichkeit und überträgt diese auf seine Mannschaft. Es sind junge Spieler, aber mit Erfahrung. Sie wissen, wie sie sich an die Art des Spiels anpassen müssen. Seit Luis Enrique dort ist, habe ich seine Spiele in Paris verfolgt und er hat viele Lösungen parat. Es wird sehr schwierig werden."
Bei Flamengo läuft es für Trainer Luis und Führungsspieler Saul hervorragend. Nun soll in der Rolle des klaren Underdogs der Titel gegen die französische Übermannschaft her. "Filipe sagt uns immer, dass wir ein Team sind, das bereit ist, Geschichte zu schreiben. Das ist sein legendärster Satz", sprach Saul über seinen derzeitigen Trainer. "Wir Spieler müssen mehr daran glauben. Zunächst sieht man das als etwas Fernes. Das Finale gegen PSG ist sehr kompliziert, aber wir haben Hoffnung und den Willen. Wir spielen für die 42 Millionen oder mehr Fans, die Flamengo hat."
Saul Niguez: Seine Statistiken bei Atletico Madrid
- Spiele: 427
- Tore: 48
- Assists: 26
- Gelbe Karten: 87
- Platzverweise: 1
- Titel: 6