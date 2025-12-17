"In Wirklichkeit hat Real Madrid keine Fans": Atletico-Legende Saul Niguez verspottet die Blancos

Saul, der über ein Jahrzehnt für Atletico Madrid spielte und mehr als 400 Einsätze absolvierte, fiebert dem Intercontinental-Cup-Finale gegen PSG entgegen. In diesem Spiel trifft der Mittelfeldspieler auf ein bekanntes Gesicht: Luis Enrique, den Trainer, der ihm während seiner Amtszeit als spanischer Nationaltrainer mehrere Länderspieleinsätze bescherte. "Ich habe mit ihm in der Nationalmannschaft zusammengearbeitet", erzählte Saul. "Er hat eine starke Persönlichkeit und überträgt diese auf seine Mannschaft. Es sind junge Spieler, aber mit Erfahrung. Sie wissen, wie sie sich an die Art des Spiels anpassen müssen. Seit Luis Enrique dort ist, habe ich seine Spiele in Paris verfolgt und er hat viele Lösungen parat. Es wird sehr schwierig werden."

Bei Flamengo läuft es für Trainer Luis und Führungsspieler Saul hervorragend. Nun soll in der Rolle des klaren Underdogs der Titel gegen die französische Übermannschaft her. "Filipe sagt uns immer, dass wir ein Team sind, das bereit ist, Geschichte zu schreiben. Das ist sein legendärster Satz", sprach Saul über seinen derzeitigen Trainer. "Wir Spieler müssen mehr daran glauben. Zunächst sieht man das als etwas Fernes. Das Finale gegen PSG ist sehr kompliziert, aber wir haben Hoffnung und den Willen. Wir spielen für die 42 Millionen oder mehr Fans, die Flamengo hat."