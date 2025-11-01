Man muss sich das alles noch einmal vorstellen und konkret vergegenwärtigen. Was seit einem oder gar eineinhalb Jahren im Leben von Nick Woltemade geschehen ist, das erleben andere Profifußballer in ihrer gesamten Karriere nicht. Das liegt aber auch daran, dass Woltemade talentierter als viele andere Profifußballer ist.
In vielen relevanten Statistiken vorne! Wie Nick Woltemade zwei Granden des FC Bayern München das Gegenteil beweist
Dennoch: Am Anfang stand ein bitterer Rückschlag. Kurz nach seinem Wechsel zum VfB Stuttgart im Sommer 2024 nominierte ihn Trainer Sebastian Hoeneß nicht für den Stuttgarter Kader in der Champions League. Auch in fünf der ersten neun Spieltage der Vorsaison spielte Woltemade nicht eine Sekunde lang. Dann kam der Nikolaustag und ein Freitagabend-Heimspiel gegen Union Berlin.
Innerhalb von 14 Minuten hatte der eingewechselte Angreifer den 0:2-Rückstand mit einem Doppelpack wettgemacht, der VfB gewann am Ende 3:2. Ohne die schier zügellose Energie, die Woltemade auf Anhieb auf den Platz brachte und auf die Mannschaft übertrug, wäre das Spiel vermutlich verloren gegangen.
Man konnte es damals noch nicht erahnen, doch diese Begegnung hatte für Woltemade den Ketchupflaschen-Effekt: Die Tore, Vorlagen, Vor-Vorlagen und brillanten Aktionen hörten danach beinahe nicht mehr auf. Plötzlich ging fast alles.
- Getty Images Sport
Nick Woltemade hat eine sehr intensive Saison hinter sich
Auf zwölf Bundesligatore brachte es Woltemade noch, im DFB-Pokal erzielte er in jedem seiner fünf Spiele ein Tor. Allen voran natürlich im siegreichen Finale beim 4:2 gegen Bielefeld, als er den Torreigen eröffnete.
Und das ist es ja, was in die heutige Bewertung von Woltemade zwingend mit einfließen muss: Nach dem Triumph von Berlin war für ihn nicht Schluss, von Urlaub war keine Rede. Zwei Wochen später debütierte er für das Nationalteam in der Nations League. Vier Tage nach seinem zweiten Einsatz im Spiel um Platz drei stand Woltemade dann in der slowakischen Stadt Nitra für die U21 beim EM-Auftakt in der Startelf - und schoss beim 3:0-Erfolg alle drei Tore.
Drei weitere Treffer sowie drei Assists sollten auf dem Weg ins Finale folgen. Erst danach konnte Woltemade einmal durchschnaufen, allerdings nur körperlich. Denn was schon unglücklich kurz vor dem EM-Endspiel mit der U21 begann, begleitete ihn den gesamten Sommer lang: Woltemade wurde zu einer der heiß diskutierten Aktien auf dem Transfermarkt.
- Getty Images
"War nicht immer ganz so einfach": Woltemades hitziger Transfersommer
Seine Absicht, nach nur einem Jahr Stuttgart zum FC Bayern wechseln zu wollen, war durchgesickert. Es folgten Wochen voller Gerüchte, über Woltemade war täglich etwas zu lesen. Vor allem andere äußerten sich über ihn. Lothar Matthäus gab seine Einschätzung einer potenziellen Ablösesumme zum Besten, die Verhandlungen zwischen München und Stuttgart waren gefühlt öffentlich, dann echauffierte sich auch noch sein eigener Berater.
"Ich habe mein Handy so weit es geht zur Seite gepackt und einfach probiert, nicht so viel über mich zu lesen", sagte Woltemade später der dpa. Das dürfte ein nahezu unmögliches Unterfangen gewesen sein. Man darf ja nicht vergessen: Woltemade, der zwischenzeitlich längst die Vorbereitung beim VfB wieder aufgenommen hatte, wollte wechseln. Die wochenlang rigorose Haltung des VfB wird er genauso wenig gelassen zur Kenntnis genommen haben ("war nicht immer ganz so einfach") wie die Anrufe von Bayerns Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß.
Auf dem Platz ließ er sich jedoch nichts anmerken. Beim Pokalauftakt mit dem VfB in Braunschweig war es Woltemades Treffer, der in der 89. Minute die Verlängerung bescherte. Erster Schütze im schließlich siegreichen Elfmeterschießen: Woltemade. Schon drei Tage zuvor hatte er um ein (VAR-)Haar den späten Ausgleich beim 1:2 gegen Union erzielt.
- Getty Images Sport
Newcastle liegt Nick Woltemade schon jetzt zu Füßen
Danach platzte die nächste Bombe: Aus dem Bayern-Wechsel wurde nichts, für die Öffentlichkeit aus dem Nichts ging Woltemade zu Newcastle United. Für eine Ablöse von bis zu 90 Millionen Euro. Die Diskussionen um ihn endeten angesichts dieser stolzen Summe - der 23-Jährige ist jetzt der Rekordeinkauf der Magpies - nun erst recht nicht. Hoeneß sagte, Woltemade sei diese Summe "nicht wert".
Gewissermaßen der "Höhepunkt" all dieser Entwicklungen: Woltemade wurde Anfang September nach einer wenig überzeugenden Leistung beim wenig überzeugenden 3:1-Sieg gegen Nordirland im Trikot der Nationalmannschaft ausgewechselt und ausgepfiffen. Und nun stellen Sie sich einmal kurz vor, was all dies in derart kurzer mit einem jungen Menschen macht und machen kann?
Sie werden es nicht können. Umso beachtlicher und schlicht außergewöhnlich gut ist das, was Woltemade seit diesem Tag in Köln auf die Beine stellte. Nun, bald zwei Monate später, liegt Newcastle dem Neueinkauf zu Füßen - und das nicht nur wegen seiner sechs Tore nach elf Pflichtspielen. Allein vier davon erzielte er in sechs Premier-League-Duellen, der anspruchsvollsten Liga der Welt.
- Getty Images Sport
Woltemade? "Er ist ein einzigartiger Spieler"
"Er hat dem Team etwas Neues gebracht und wird nur noch besser werden", schwärmte bereits Newcastle-Legende Alan Shearer bei BBC Sports. "Mit seiner Arbeitsmoral und seinen Toren werden die Fans ihn weiterhin lieben." Trainer Eddie Howe lobte: "Er ist ein einzigartiger Spieler. Er ist sehr kreativ für seine Mitspieler. Das ist kein Training, sondern Instinkt."
Damit trifft der Coach den Nagel auf den Kopf. Woltemade hat im Trikot der Engländer auf Anhieb und scheinbar ohne große Anpassungsschwierigkeiten schon mehrfach gezeigt, welch enorme Qualität er mitbringt - individuell wie mannschaftlich. Das Profil von Woltemade ist für einen Stürmer und Spieler seiner Größe extrem ungewöhnlich, weil es so facettenreich ist.
Woltemade zeichnet eine sehr hohe Spielintelligenz aus, die er dank seiner starken Technik und dem guten Verständnis für den Raum in vielen seiner Aktionen ausspielt. Er kann zudem hängend agieren und das Spiel aus einer tieferen Position heraus gestalten, weil er sehr kombinationssicher und eine tolle Übersicht beweist. Mit dieser Mischung an Fähigkeiten hebt er sich von vielen anderen Angreifern auf Top-Niveau ab.
- Getty Images Sport
Nick Woltemade in vielen relevanten Statistiken vorne
Kein Wunder also, dass Woltemade im Ranking mit anderen Stürmern in der Premier League bei zahlreichen relevanten Kategorien mindestens in den Top-3 liegt. Ganz gleich, ob bei direkten Duellen, Dribblings, Balleroberung im gegnerischen Drittel, Torabschlüssen oder intensiven Läufen. "Ich glaube, so ein Start ist nicht selbstverständlich. Und das habe ich mir erarbeitet, das haben die Leute um mich herum mit mir erarbeitet", sagte Woltemade zuletzt bei Sky.
Trainer Howe glaubt, dass sogar noch mehr geht: "Er hat großes Potenzial. Er hat sich wirklich sehr gut geschlagen. Vor allem aber ist er motiviert, bereit, hart zu arbeiten und sich zu verbessern. Er hat noch viel Potenzial, sowohl körperlich als auch taktisch, das wir gemeinsam mit ihm im Laufe der Saison weiterentwickeln werden. Wir werden viel mit ihm an seiner körperlichen Verfassung arbeiten, damit er robust genug für die Premier League ist, Woche für Woche."
- Getty Images Sport
Nick Woltemade: Die Ketchupflasche in der englischen Version?
Das klingt nicht, als würde da ein Idiot sprechen, sondern jemand voller Überzeugung. Die hatte Karl-Heinz Rummenigge nicht. Er hatte Newcastle als "einen - in Anführungszeichen - Idioten" bezeichnet, weil man für Woltemade "so viel Geld bezahlt hat".
Bislang hat sich die Investition - der Klub nahm dank des Verkaufs von Alexander Isak nach Liverpool auch 145 Millionen Euro ein - für die Nordengländer gelohnt. Und wer weiß: Die Ketchupflasche in der englischen Version, sie könnte sich bei Woltemade gerade erst wieder geöffnet haben.