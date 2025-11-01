In vielen relevanten Statistiken vorne! Wie Nick Woltemade zwei Granden des FC Bayern München das Gegenteil beweist

Dennoch: Am Anfang stand ein bitterer Rückschlag. Kurz nach seinem Wechsel zum VfB Stuttgart im Sommer 2024 nominierte ihn Trainer Sebastian Hoeneß nicht für den Stuttgarter Kader in der Champions League. Auch in fünf der ersten neun Spieltage der Vorsaison spielte Woltemade nicht eine Sekunde lang. Dann kam der Nikolaustag und ein Freitagabend-Heimspiel gegen Union Berlin.

Innerhalb von 14 Minuten hatte der eingewechselte Angreifer den 0:2-Rückstand mit einem Doppelpack wettgemacht, der VfB gewann am Ende 3:2. Ohne die schier zügellose Energie, die Woltemade auf Anhieb auf den Platz brachte und auf die Mannschaft übertrug, wäre das Spiel vermutlich verloren gegangen.

Man konnte es damals noch nicht erahnen, doch diese Begegnung hatte für Woltemade den Ketchupflaschen-Effekt: Die Tore, Vorlagen, Vor-Vorlagen und brillanten Aktionen hörten danach beinahe nicht mehr auf. Plötzlich ging fast alles.