In sechs Wochen viermal gegen den selben Gegner! FC Bayern München winkt verrückte Konstellation

Nach dem 2:0-Sieg im Playoff-Hinspiel gegen die Griechen spricht einiges dafür, dass Leverkusen seine Hürde meistern und in die Runde der letzten 16 Mannschaften einziehen wird. Kommt es tatsächlich dazu, gäbe es eine 50-prozentige Chance auf zwei weitere Duelle.

Die Achtelfinals der Champions League hat die UEFA auf den 10./11. (Hinspiele) sowie 17./18. (Rückspiele) März terminiert. Der FCB würde im Falle eines Leverkusen-Loses also innerhalb einer Woche dreimal auf die Werkself treffen, das Aufeinandertreffen im DFB-Pokal wäre dann sechs Wochen nach einem etwaigen ersten CL-Duell.

Bereits in der vergangenen Saison waren beide Mannschaft innerhalb eines Monats mehrmals aufeinander getroffen. Damals bekamen die Bayern Leverkusen im Achtelfinale der Königsklasse zugelost, unmittelbar zuvor hatte es das Duell in der Bundesliga gegeben.