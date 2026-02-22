Nach der Auslosung der Halbfinals im DFB-Pokal am Sonntagabend steht fest, dass auf dem Weg nach Berlin Bayer 04 Leverkusen auf den deutschen Rekordmeister warten wird. Am 22. oder 23. April - die genaue Ansetzung will der DFB in den kommenden Tagen bekannt geben - kommt es zum direkten Duell.
In sechs Wochen viermal gegen den selben Gegner! FC Bayern München winkt verrückte Konstellation
Fünfeinhalb Wochen zuvor treffen die beiden Teams bereits in der Bundesliga aufeinander, am 14. März müssen die Münchner auswärts in der BayArena ran. Das Hinspiel in der Allianz Arena gewann der FC Bayern souverän mit 3:0.
Richtig bizarr würde es werden, sollten die deutschen Meister der vergangenen beiden Jahre auch in der Champions League gegeneinander gelost werden. Schon jetzt ist klar, dass die Bayern in ihrem Königsklassen-Achtelfinale auf einen der beiden Sieger der Partien zwischen Leverkusen und Olympiakos Piräus sowie Borussia Dortmund und Atalanta Bergamo treffen werden.
- Getty Images Sport
Bayern bekommt in der Champions League Leverkusen oder den BVB
Nach dem 2:0-Sieg im Playoff-Hinspiel gegen die Griechen spricht einiges dafür, dass Leverkusen seine Hürde meistern und in die Runde der letzten 16 Mannschaften einziehen wird. Kommt es tatsächlich dazu, gäbe es eine 50-prozentige Chance auf zwei weitere Duelle.
Die Achtelfinals der Champions League hat die UEFA auf den 10./11. (Hinspiele) sowie 17./18. (Rückspiele) März terminiert. Der FCB würde im Falle eines Leverkusen-Loses also innerhalb einer Woche dreimal auf die Werkself treffen, das Aufeinandertreffen im DFB-Pokal wäre dann sechs Wochen nach einem etwaigen ersten CL-Duell.
Bereits in der vergangenen Saison waren beide Mannschaft innerhalb eines Monats mehrmals aufeinander getroffen. Damals bekamen die Bayern Leverkusen im Achtelfinale der Königsklasse zugelost, unmittelbar zuvor hatte es das Duell in der Bundesliga gegeben.
Die nächsten Spiele des FC Bayern München
Datum Uhrzeit Begegnung Samstag, 28. Februar 18.30 Uhr BVB - FC Bayern (Bundesliga) Freitag, 6. März 20.30 Uhr FC Bayern - Borussia Mönchengladbach (Bundesliga) Dienstag/Mittwoch, 10./11. März 21 Uhr BVB/Atalanta/Olympiakos/Leverkusen - FC Bayern (Champions League) Samstag, 14. März 15.30 Uhr Bayer Leverkusen - FC Bayern (Bundesliga) Dienstag/Mittwoch, 17./18. März 21 Uhr FC Bayern - BVB/Atalanta/Olympiakos/Leverkusen (Champions League)
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verdorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.