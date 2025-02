In nur zwei Spielen besser als Jamal Musiala! Kaum ein Spieler ist so unterschätzt wie Ex-Bayern-Star Ivan Perisic

Die Karriere von Ivan Perisic neigte sich eigentlich dem Ende zu. Nun dreht der Kroate mit 36 Jahren für die PSV Eindhoven auf.

In seinen zwei Jahren bei Borussia Dortmund schoss Ivan Perisic zwölf Tore. Elf davon sind lange vergessen und kaum der Rede wert. Doch an seinen ersten Treffer hat man beim BVB bis heute noch gute Erinnerungen. Im ersten Champions-League-Spiel unter Jürgen Klopp war es am 13. September 2011 der 22-jährige Neuzugang aus Brügge, der per sehenswertem Volleyschuss mit links gegen den FC Arsenal den 1:1-Endstand in der 88. Minute besorgte. Ein Traumtor, das Dortmunder Stadion stand Kopf.

Fast dreizehneinhalb Jahre später kamen angesichts seiner herausragenden technischen Finesse ähnliche Gefühle auf, als Perisic am vergangenen Mittwoch in der 53. Minute das 1:0 für die PSV Eindhoven gegen Juventus Turin schoss. Der Kroate nahm ein Zuspiel mit dem ersten Kontakt zwar nicht ganz sauber an, doch in einer Bewegung schloss er mit rechts eiskalt ab. Schon sein Treffer im Hinspiel war bärenstark. Perisic nahm einen hohen abgefälschten Ball mit rechts an und legte sich die Kugel direkt so vor und am Gegenspieler vorbei, dass er wuchtig mit links ins kurze Eck abschließen konnte.