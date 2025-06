Die DFB-Junioren sehen lange wie die sicheren Sieger aus, ehe es zu einem folgenschweren Einbruch kommt.

5:1 geführt, trotzdem nicht gewonnen: Die deutschen Fußball-Junioren müssen nach einem ernüchternden Offensiv-Spektakel um den Einzug in das Halbfinale der U19-EM in Rumänien bangen. Durch das 5:5 (4:1) gegen England in Bukarest hat die Mannschaft von Trainer Hanno Balitsch den Einzug in die Runde der letzten vier nicht mehr selbst in der Hand.