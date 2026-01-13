In "einschüchternder Weise" dem Schiedsrichter genähert! Antonio Conte von der SSC Neapel für üble Beleidigung bestraft

Beim 2:2 gegen Inter Mailand am Sonntagabend hatte der 56-Jährige nach einem Wutanfall in der zweiten Hälfte die Rote Karte gesehen. Kurz zuvor war Tabellenführer Inter ein Elfmeter zugesprochen worden war.

"Nach seinem Platzverweis trat er gegen einen Ball, der am Spielfeldrand lag, und näherte sich dem vierten Offiziellen in einschüchternder Weise, wobei er wiederholt beleidigende Bemerkungen machte", teilte die Disziplinarkommission der Serie A mit. Auch in den Katakomben habe sich sein Verhalten fortgesetzt.