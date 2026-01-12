In der Nacht vor dem Champions-League-Finale "bis halb vier Bierchen getrunken"! Eine Ikone des FC Bayern hatte immer Grund zu feiern

Basler brachte den FC Bayern mit einem direkt verwandelten Freistoß früh in Führung, beim Stand von 1:0 wurde er in Minute 89 ausgewechselt. Das Drama in der Nachspielzeit erlebte er als persönlicher Champions-League-Sieger von der Bank. Und das Feiern wollte er sich wegen dieser Marginalie selbstverständlich nicht vermiesen lassen.

Was sich nach der historischen Pleite zutrug, nannte Baslers Teamkollege Alexander Zickler später "die schönste Party, die ich in meiner Zeit beim FC Bayern je gefeiert habe". Sogar besser als die nach dem Titelgewinn 2001. Wer für den Stimmungsumschwung gesorgt hat? "Mario Basler findet immer einen Weg, so etwas zum Laufen zu bringen", erzählte Zickler im Interview mit SPOX.

Feier-Experte Basler höchstpersönlich bestätigte: "Die Party war eine Sensation, wir haben richtig Gas gegeben. Es wurde getrunken, gelacht und abgehottet, dass die Tanzfläche brannte. Beziehungsweise die Tischdecke, wir haben ja auch auf den Tischen getanzt. Wir waren erst in den Morgenstunden im Bett."

Für Basler persönlich verlief die Nacht nach dem Finale somit ähnlich wie die vor dem Finale. "Da saß ich bis halb vier an der Bar, als alle schon geschlafen haben", berichtete er. Trainer Ottmar Hitzfeld und Manager Uli Hoeneß hätten ihn wiederholt dazu aufgefordert, schlafen zu gehen. "Da habe ich gesagt: Ne, ich geh' nicht ins Bett, ich muss noch Bierchen trinken." Als er irgendwann beim zehnten Bierchen angekommen war, habe es schließlich geheißen: "Dann kannst du morgen nicht spielen." Woraufhin Basler nach eigener Aussage erwidert habe: "Gut, dann können wir morgen nicht gewinnen." Letztlich stand er dennoch in der Startelf und gewann seine persönliche Champions League.

Viel Alkohol, wilde Parties, markige Sprüche, Konfrontationen mit Autoritäten, fußballerische Extraklasse, den ganz großen Triumph aber letztlich knapp verpasst: Dieses Champions-League-Finale 1999 hatte alles, wofür der Rebell Mario Basler steht.