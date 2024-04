Neymar wird 2025 zu seinem Heimatklub zurückkehren. Das verriet der brasilianische Superstar wohl bei einem Santos-Besuch.

Laut UOL hat Superstar Neymar von Al-Hilal nach Ablauf seines Vertrags in Saudi-Arabien nicht die Absicht, 2025 in die USA zu wechseln. Stattdessen habe er den Verantwortlichen seines Heimatklubs FC Santos mitgeteilt, dass er dann zu ihnen zurückkehren wird. Dieses Versprechen soll er ihnen bei einem Besuch in der Santos-Kabine vor dem Finalsieg des Campeonato Paulista gegen Palmeiras am Sonntag gegeben haben.