Rechtzeitig zur Heim-EM kommt Kai Havertz immer besser in Form - und könnte als Meister der Premier League zum Turnier fahren.

Hinterher dröhnte wieder die Melodie von Shakiras Welthit "Waka Waka" durch das Stadion und die Fans des FC Arsenal sangen voller Inbrunst: "60 million down the drain, Kai Havertz scores again". Doch aus dem Spott ("60 Millionen Pfund in die Tonne getreten, Kai Havertz trifft wieder") von einst ist längst ein Liebeslied geworden.