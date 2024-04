Cesc Fabregas hat sich die Jugendmannschaft von Como in einer Brandrede vorgeknöpft. Das belegen Ausschnitte aus einer anstehenden Dokumentation.

Fans werden Cesc Fabregas in einem ganz neuen Licht sehen, wenn ein anstehender Dokumentarfilm über seinen Weg als Trainer veröffentlicht wird. Der sonst so sanftmütige ehemalige Mittelfeldspieler des FC Barcelona, des FC Arsenal und des FC Chelsea ist dabei zu sehen, wie er sich die Jugendmannschaft von Como in einer explosiven Kabinenrede vorknöpft.