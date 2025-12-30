Das berichtet die Sport Bild. Der 38-jährige war im Sommer vom DFB, wo er als Co-Trainer von Bundestrainer Julian Nagelsmann tätig gewesen ist, nach Augsburg gewechselt. Dort übernahm er das Cheftraineramt und sollte eigentlich eine attraktivere Spielphilosophie implementieren, doch dieses Unterfangen scheiterte spektakulär.
Immenser Betrag: Angebliche Abfindung von Sandro Wagners beim FC Augsburg enthüllt
Nach nur 153 Tagen im Amt wurde Wagner Anfang Dezember entlassen. Von zwölf Bundesligaspielen verloren Wagners Augsburger acht, dazu setzte es drei Siege und ein Remis. Mittlerweile wurde sein eigentlich bis 2028 datierter Vertrag gegen die hohe Abfindungszahlung aufgelöst.
DFB-Präsident kontert Gerüchte über Wagner-Rückkehr
Interimstrainer Manuel Baum holte nach Wagners Entlassung vier Punkte aus drei Spielen. Der 46-Jährige soll die Mannschaft bis zum Saisonende betreuen und den Klassenerhalt schaffen. Aktuell rangiert der FCA als 15. einen Platz und zwei Punkte vor dem Relegationsplatz 16, den derzeit der FC St. Pauli hält.
Im Sommer soll Baum in seine vorherige Rolle als "Leiter Entwicklung und Fußballinnovation" zurückkehren und ein neuer Cheftrainer übernehmen.
Wagner wurde unmittelbar nach seiner Entlassung mit einer Rückkehr zum DFB in Verbindung gebracht. Diesen Spekulationen widersprach DFB-Präsident Bernd Neuendorf aber entschieden: "Wir haben ein supertolles Trainerteam. Ein halbes Jahr vor der WM tut man gut daran, eine gewisse Ruhe in den Verband zu bekommen. Jetzt die Pferde zu wechseln, wäre sehr schlecht. Julian Nagelsmann und seine Co-Trainer machen einen tollen Job, wir vertrauen auf ihre Expertise."
Sandro Wagner: Seine Stationen als Trainer
- 2020 bis 2021: DFB, Stürmertrainer Jugend
- 2021: SpVgg Unterhaching, Cheftrainer U19
- 2021 bis 2023: SpVgg Unterhaching, Cheftrainer Profis
- 2023: DFB, Co-Trainer U20
- 2023 bis 2025: DFB, Co-Trainer A-Team
- 2025: FC Augsburg, Cheftrainer Profis