Immenser Betrag: Angebliche Abfindung von Sandro Wagners beim FC Augsburg enthüllt

Interimstrainer Manuel Baum holte nach Wagners Entlassung vier Punkte aus drei Spielen. Der 46-Jährige soll die Mannschaft bis zum Saisonende betreuen und den Klassenerhalt schaffen. Aktuell rangiert der FCA als 15. einen Platz und zwei Punkte vor dem Relegationsplatz 16, den derzeit der FC St. Pauli hält.

Im Sommer soll Baum in seine vorherige Rolle als "Leiter Entwicklung und Fußballinnovation" zurückkehren und ein neuer Cheftrainer übernehmen.

Wagner wurde unmittelbar nach seiner Entlassung mit einer Rückkehr zum DFB in Verbindung gebracht. Diesen Spekulationen widersprach DFB-Präsident Bernd Neuendorf aber entschieden: "Wir haben ein supertolles Trainerteam. Ein halbes Jahr vor der WM tut man gut daran, eine gewisse Ruhe in den Verband zu bekommen. Jetzt die Pferde zu wechseln, wäre sehr schlecht. Julian Nagelsmann und seine Co-Trainer machen einen tollen Job, wir vertrauen auf ihre Expertise."