Auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger hat der FC Barcelona wohl besonders Micky van de Ven auf dem Zettel. Dies berichtet die spanische Zeitung Sport.
Im November weckte er Vergleiche mit Lionel Messi! Der FC Barcelona hat wohl ein Auge auf einen ehemaligen Bundesligaverteidiger geworfen
Dem Bericht zufolge präferiere der spanische Top-Klub einen Innenverteidiger mit starkem linkem Fuß, wobei van de Ven noch den zusätzlichen Vorteil bietet, auch auf der Außenverteidiger-Position auf höchstem Level abliefern zu können. Mit seiner enormen Schnelligkeit und seinen präzisen und scharfen Pässen könnte der 24-Jährige perfekt in die Spielphilosophie von Trainer Hansi Flick passen.
Neben dem Niederländer sollen auch Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund, Alessandro Bastoni von Inter Mailand und Marc Guehi von Crystal Palace eine Rolle in den Überlegungen der Katalanen spielen. Letzterer, an dem auch der FC Bayern großes Interesse haben soll, wäre jedoch kein Linksfuß.
Offenbar möchte van de Ven Tottenham nach dieser Spielzeit unbedingt verlassen, obwohl sein Vertrag noch bis 2029 gültig ist. Potenzielle Käufer müssten wohl mindestens 60 bis 70 Millionen Euro für den flexiblen Defensiv-Spezialisten locker machen.
Micky van de Ven wechselte vom VfL Wolfsburg zu Tottenham Hotspur
Im November vergangenen Jahres machte van de Ven, der unter Trainer Thomas Frank endgültig den Durchbruch zu einem der besten Verteidiger Europas geschafft hat, besonders auf sich aufmerksam: Beim 4:0 gegen den FC Kopenhagen startete der Verteidiger in der 64. Minute ein Solo, nach dem die BBC von "Micky van de Messi" sprach.
Der 24-Jährige, der 2023 für kolportierte 40 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg auf die Insel wechselte, dribbelte los und war nicht mehr aufzuhalten. Einen Gegenspieler nach dem anderen schüttelte der Innenverteidiger von Tottenham Hotspur scheinbar mühelos ab, zur Krönung seines Solos vom eigenen Sechzehner zog er kurz hinter der Strafraumgrenze ab - der Rest war Jubel.
"Ich fing an zu dribbeln und wollte sehen, ob sie mich einholen würden", erklärte van de Ven damals bei TNT Sports, "aber das taten sie nicht. Ich habe mich gut gefühlt und war beim Sprint so in Topform, als hätte ich auch noch weiter rennen können.
Für Frank und die Spurs wäre ein Verkauf des Niederländers gewiss mit einer enormen Schwächung des gesamten Defensiv-Verbunds verknüpft.
Micky van de Ven: Bisherige Stationen und Leistungsdaten
- Tottenham Hotspur (78 Spiele, 9 Tore, 3 Assists, 19 gelbe Karten)
- VfL Wolfsburg (41 Spiele, 1 Tor, 3 Assists, 7 gelbe Karten)
- FC Volendam (48 Spiele, 2 Tore, 2 Assists, 8 gelbe Karten)