Im November weckte er Vergleiche mit Lionel Messi! Der FC Barcelona hat wohl ein Auge auf einen ehemaligen Bundesligaverteidiger geworfen

Im November vergangenen Jahres machte van de Ven, der unter Trainer Thomas Frank endgültig den Durchbruch zu einem der besten Verteidiger Europas geschafft hat, besonders auf sich aufmerksam: Beim 4:0 gegen den FC Kopenhagen startete der Verteidiger in der 64. Minute ein Solo, nach dem die BBC von "Micky van de Messi" sprach.

Der 24-Jährige, der 2023 für kolportierte 40 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg auf die Insel wechselte, dribbelte los und war nicht mehr aufzuhalten. Einen Gegenspieler nach dem anderen schüttelte der Innenverteidiger von Tottenham Hotspur scheinbar mühelos ab, zur Krönung seines Solos vom eigenen Sechzehner zog er kurz hinter der Strafraumgrenze ab - der Rest war Jubel.

"Ich fing an zu dribbeln und wollte sehen, ob sie mich einholen würden", erklärte van de Ven damals bei TNT Sports, "aber das taten sie nicht. Ich habe mich gut gefühlt und war beim Sprint so in Topform, als hätte ich auch noch weiter rennen können.

Für Frank und die Spurs wäre ein Verkauf des Niederländers gewiss mit einer enormen Schwächung des gesamten Defensiv-Verbunds verknüpft.