"Im Nachhinein bin ich glücklich, dass es so gekommen ist": Nick Woltemade trauert Transfer zum FC Bayern nicht nach

"Es war verrückt, das schönste Jahr meines Lebens. Wenn ich anfange aufzuzählen, was ich alles erlebt habe, vergesse ich jedes Mal ein paar Sachen", sagte der Nationalstürmer im Interview mit der Sport Bild: "Da sind so viele Dinge passiert, es waren viele Emotionen dabei."

Selbst das Wechsel-Theater im Sommer, als ein Transfer zum FC Bayern nach wochenlangen Verhandlungen geplatzt war, hat der Angreifer von Newcastle United inzwischen hinter sich gelassen. "Im Leben hat alles seinen Sinn", sagte er und nannte den gescheiterten Bayern-Deal als "bestes Beispiel. Ich bin jetzt super happy, dass ich in Newcastle bin. Das wäre ja sonst nicht passiert. Im Nachhinein bin ich glücklich, dass es so gekommen ist."