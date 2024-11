Uli Hoeneß, Ehrenpräsident des FC Bayern, hat mit deutlichen Worten erklärt, was ihn in Deutschland aktuell stört.

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat deutliche Kritik an der derzeitigen Stimmung in der deutschen Gesellschaft geübt. Bei einer Podiumsdiskussion mit dem Kabarettisten Dieter Nuhr in München tadelte der 72-Jährige die "Jammer-Mentalität", die es vielerorts gäbe.