Durch ein frühes Tor von Bukayo Saka in der 9. Spielminute gewann Premier-League-Tabellenführer FC Arsenal am Mittwochabend im Amex Stadion bei Brighton Hove & Albion mit 1:0. Nach Abpfiff griff Seagulls-Trainer Fabian Hurzeler die Mannschaft von Mikel Arteta scharf an.
"Im Moment machen sie ihre eigenen Regeln": Fabian Hürzeler kritisiert nach Niederlage Spielweise des FC Arsenal
Hürzeler missfiel vor allem der Stop-and-Go-Charakter der Partie. Er deutete an, dass die Gäste an die Südküste gekommen seien, ohne die Absicht, das Publikum zu unterhalten, sondern vielmehr mit dem Ziel, den Rhythmus des Spiels zu zerstören, um ihren knappen Vorsprung zu verteidigen.
"Es gab heute nur eine Mannschaft, die versucht hat, Fußball zu spielen. Statistiken lügen nie. Wir haben nur einen Torschuss zugelassen. Wir waren nicht besonders effektiv. Im letzten Drittel hätten wir mehr Chancen herausspielen müssen", sagte Hürzeler.
- AFP
Hürzeler geht Arsenal für Spielweise an
Dieser Ausbruch nach dem Spiel ist eine Fortsetzung von Hürzelers Bedenken vor dem Spiel, als er Regeländerungen forderte, um Arsenals vermeintliche "dunklen Künste" zu bekämpfen. Der Trainer hielt diese Warnungen für gerechtfertigt, da die Gunners zahlreiche Spielunterbrechungen nutzten, um den Schwung von Brighton zu unterbrechen.
Er kritisierte insbesondere die Häufigkeit ärztlicher Eingriffe, die das Spiel in der Schlussphase fast zum Erliegen brachten. Hürzeler schimpfte: "Wenn sie die Premier League gewinnen, wird niemand fragen, wie sie gewonnen haben. Letztendlich geht es um die Regeln. Wenn der Schiedsrichter alles zulässt, machen sie im Moment ihre eigenen Regeln. Ich stelle eine Frage: Haben Sie jemals ein Premier-League-Spiel gesehen, in dem ein Torwart dreimal zu Boden gegangen ist?"
Arsenal mit sieben Punkten Vorsprung Erster
Arsenal konnte dank des knappen Auswärtssiegs seine Jagd auf den Titel in der Premier League fortsetzen. Durch diesen Dreier bauten die Londoner ihren Vorsprung an der Tabellenspitze auf sieben Punkte aus, nachdem Manchester City gegen Nottingham Forest nur ein 2:2 erreichte. Brighton dagegen bleibt auf Platz 13.
- Getty Images Sport
Die Top-5 der Premier-League-Tabelle
- Platz 1: Arsenal, 67 Punkte
- Platz 2: Manchester City, 60 Punkte
- Platz 3: Manchester United, 51 Punkte
- Platz 4: Aston Villa, 51 Punkte
- Platz 5: FC Chelsea, 48 Punkte
Häufig gestellte Fragen
Der FC Arsenal wurde im Jahr 1886 in Woolwich gegründet.
Der FC Arsenal gehört der Kroenke Sports & Entertainment-Gruppe um den US-amerikanischen Milliardär Stan Kroenke. Erste Anteile kaufte der Unternehmer im April 2007, im Anschluss kaufte er Stück für Stück auch weitere Aktien auf - bis zur endgültigen Übernahme im September 2018. Neben den Gunners besitzt Kroenke auch noch weitere Sportklubs, unter anderem die Los Angeles Rams (NFL), die Denver Nuggets (NBA) und die Colorado Avalanche (NHL).
Seit der Saison 2006/07 spielt Arsenal im Emirates Stadium im Stadtteil Holloway im Norden Londons. Vorher hatte der Klub seine Heimspiele lange Jahre im Highbury ausgetragen.
Das Emirates Stadium hat eine Kapazität von 60.704 Sitzplätzen. Damit ist es eines der fünf größten Stadien in der Premier League.
Mit 47 Titeln sind die Gunners einer der erfolgreichsten Klubs Englands. Die meisten dieser Trophäen sammelte der Klub national - noch nie konnte Arsenal die Champions League gewinnen.
Auf nationaler Ebene hat der FC Arsenal über die Jahre gut abgeräumt. Neben 14 Titeln im FA Cup (Rekordsieger) gewannen die Londoner auch 13-mal die englische Meisterschaft.
Rekordspieler bei Arsenal ist David O'Leary. Satte 722 Pflichtspiele absolvierte er zwischen 1975 und 1994.
Für die meisten Tore in der Vereinsgeschichte sorgte Thierry Henry. Der Franzose knipste in 377 Auftritten ganze 228-mal. Hinter ihm folgt Ian Wright mit 185 Toren.
Über die Jahre standen zahlreiche Superstars für die Gunners auf dem Feld. Hier eine Auswahl: Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Tony Adams, Ian Wright, Robert Pires, Cesc Fabregas, David Seaman, Mesut Özil, Marc Overmars, Ashley Cole oder Kai Havertz.
Rekordtrainer des Vereins ist Arsene Wenger, der zwischen 1996 und 2018 insgesamt 17 Titel nach Nordlondon holte. Andere erfolgreiche Coaches sind Herbert Chapman (5 Titel), George Graham (6 Titel), Bertie Mee (3 Titel) oder Mikel Arteta (2 Titel).
Der Verein trägt aufgrund der Kanone im Wappen auch den Spitznamen "The Gunners", zu deutsch "die Kanoniere".