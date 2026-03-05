"Im Moment machen sie ihre eigenen Regeln": Fabian Hürzeler kritisiert nach Niederlage Spielweise des FC Arsenal

Hürzeler missfiel vor allem der Stop-and-Go-Charakter der Partie. Er deutete an, dass die Gäste an die Südküste gekommen seien, ohne die Absicht, das Publikum zu unterhalten, sondern vielmehr mit dem Ziel, den Rhythmus des Spiels zu zerstören, um ihren knappen Vorsprung zu verteidigen.

"Es gab heute nur eine Mannschaft, die versucht hat, Fußball zu spielen. Statistiken lügen nie. Wir haben nur einen Torschuss zugelassen. Wir waren nicht besonders effektiv. Im letzten Drittel hätten wir mehr Chancen herausspielen müssen", sagte Hürzeler.