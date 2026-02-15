Nach 16 Jahren als Profi und 126 Länderspielen für Belgien beendete Eden Hazard im Oktober 2023 seine Karriere als Spieler von Real Madrid. Nun hat der heute 35-Jährige Einblicke in sein aktuelles Leben gegeben.
"Im Moment bin ich eher Taxifahrer": Ehemaliger Champions-League-Sieger gibt nach Karriereende mit 32 erstaunliche Einblicke in sein Leben
"Das Leben vergeht wirklich schnell, vor allem im Fußball. Gestern war ich noch 19, heute bin ich 35. Man muss es genießen, nicht nur im Fußball, sondern in allem", sagte Hazard dem englischen Guardian.
"Deine Familie ist es, die dir hilft", fuhr der einstigen Mittelfeldspieler fort. "Mein Leben ist einfach: Ich bleibe zu Hause und genieße die einfachen Dinge mit meiner Frau, meinen Kindern und meinen Brüdern. Wenn man spielt, ist man ständig unterwegs, aber wenn man aufhört, hat man endlich Zeit für sie, ohne Stress."
Hazard hat weiterhin seinen Lebensmittelpunkt in Madrid - wegen "der Familie, den Kindern, dem Wetter und dem Essen", wie er erzählte. Lachend führte er aus: "Ich habe nie um 10 Uhr morgens trainiert! Ich habe nur samstags gespielt, das war's. Jetzt ist mein Leben ziemlich einfach. Ich bin Vater von fünf Kindern. Im Moment bin ich eher Taxifahrer als Fußballspieler, aber das ist okay."
- AFP
Hazard macht nun in Wein
Zudem hat Hazard zusammen mit einem alten Freund eine spezielle Weinflasche herausgebracht. "Es begann mit Willian, meinem ehemaligen Teamkollegen bei Chelsea. Er sprach mit mir darüber und sagte: Bitte, kannst du dich uns anschließen?", sagte Hazard.
Federführend dabei ist Fabio Cordella, der früher auch im Profifußball als Sportdirektor arbeitete. Er beschloss, sein eigenes Dream Team aufzubauen - im Weinberg. Cordella rekrutierte ehemaliger Stars wie Ronaldinho, Andriy Shevchenko, Ivan Zamorano oder Gianluigi Buffon, um ihre eigenen Signature-Flaschen zu kreieren. Hazard ist der neueste Ex-Profi, der sich dieser Vintage-Aufstellung anschloss.
"Ich sehe mich als glücklichen Großvater mit weißen Haaren"
Hazard gestand, dass er während seiner aktiven Karriere kein großer Trinker war, zog aber eine Verbindung zwischen Fass und Ball: "Es ist ein bisschen wie beim Fußball: Es geht nicht nur um ein Spiel, sondern um eine Karriere von zehn oder 15 Jahren."
Und sein Wein - spiegelt er den Spieler Hazard wider? "Ja, natürlich. Dieser Wein ist elegant, genau wie ich", sagte er und erklärte zudem, wie er in Erinnerung bleiben möchte: "Einfach als guter Spieler und netter, lustiger Kerl. Mehr brauche ich nicht. Es ist eine Flasche Wein und die Familie. Ich sehe mich in Zukunft als glücklichen Großvater mit weißen Haaren, umgeben von meinen Kindern. Das ist das Leben, das ich mir wünsche."
- AFP
Eden Hazard: Leistungsdaten für Belgiens Nationalelf
- Länderspiele: 126
- Tore: 33
- Vorlagen: 36
- Gelbe Karten: 3