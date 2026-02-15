"Im Moment bin ich eher Taxifahrer": Ehemaliger Champions-League-Sieger gibt nach Karriereende mit 32 erstaunliche Einblicke in sein Leben

"Das Leben vergeht wirklich schnell, vor allem im Fußball. Gestern war ich noch 19, heute bin ich 35. Man muss es genießen, nicht nur im Fußball, sondern in allem", sagte Hazard dem englischen Guardian.

"Deine Familie ist es, die dir hilft", fuhr der einstigen Mittelfeldspieler fort. "Mein Leben ist einfach: Ich bleibe zu Hause und genieße die einfachen Dinge mit meiner Frau, meinen Kindern und meinen Brüdern. Wenn man spielt, ist man ständig unterwegs, aber wenn man aufhört, hat man endlich Zeit für sie, ohne Stress."

Hazard hat weiterhin seinen Lebensmittelpunkt in Madrid - wegen "der Familie, den Kindern, dem Wetter und dem Essen", wie er erzählte. Lachend führte er aus: "Ich habe nie um 10 Uhr morgens trainiert! Ich habe nur samstags gespielt, das war's. Jetzt ist mein Leben ziemlich einfach. Ich bin Vater von fünf Kindern. Im Moment bin ich eher Taxifahrer als Fußballspieler, aber das ist okay."