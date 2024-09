Der FC Arsenal muss eine ganze Weile auf Neuzugang Mikel Merino verzichten, der sich im Training verletzt hat.

Arsenals Neuzugang Mikel Merino hat sich in seinem ersten Training für den neuen Verein an der Schulter verletzt und wird aller Voraussicht nach zwei Monate ausfallen. Der Mittelfeldspieler, der für 32 Millionen Euro von Real Sociedad kam, muss auf sein Debüt für die Gunners also noch ein wenig warten.