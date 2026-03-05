"Im besten Szenario": Arne Slot stellt Comeback von Florian Wirtz in Aussicht

Man müsse das Abschlusstraining abwarten, aber "ein paar Minuten" seien "im besten Szenario" möglich, sagte Teammanager Arne Slot vor dem Achtelfinale im FA Cup bei den Wolverhampton Wanderers am Freitag (21 Uhr). Der 22-Jährige sei zuletzt teilintegriert im Training des englischen Meisters gewesen und habe den "nächsten Schritt" gemacht.

Wirtz hatte sich vor knapp zwei Wochen am Rücken verletzt und drei Spiele verpasst, darunter auch die jüngste Liga-Niederlage in Wolverhampton (1:2). Der Offensivspieler war unter Slot zuletzt gesetzt. Er kommt auf sechs Tore und acht Vorlagen bei wettbewerbsübergreifend 35 Einsätzen für Liverpool.