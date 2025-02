Darwin Núñez vergab für die Reds die große Chance zum Sieg. Laut Trainer Arne Slot schlug das dem Angreifer aufs Gemüt.

Stürmer Darwin Núñez hatte nach dem 2:2 des FC Liverpool in der Premier League am Mittwochabend bei Aston Villa an einer vergebenen Großchance zu knabbern. Das verriet Trainer Arne Slot anschließend bei TNT Sports.