"Ihn sang- und klanglos untergehen zu sehen, wäre schon ganz witzig": Ehemalige Bundesligastars wettern gegen Frankfurt-Trainer Albert Riera

Noch deutlicher wurde Harnik, der Riera ganz unverblümt Selbstverliebtheit und Überheblichkeit vorwarf. "Was er da los trommelt auf den Pressekonferenzen. Ich finde das noch nicht mal witzig. Es ist also nicht mal so, dass du sagst: Okay, er ist jetzt einfach ein bisschen speziell. Aber er ist ja von einem anderen Stern überheblich. Das spricht mich auch nullkommanull an."

Im Anschluss ging der Österreicher sogar noch einen Schritt weiter: "Er ist so ein Typ, da bin ich ganz ehrlich, dem gönne ich auch keinen Erfolg. Er bewegt bei mir gar nichts, dass ich sage: Ja okay, superinteressant oder spannender Ansatz. Bei dem denke ich nur so: Okay, ihn sang- und klanglos untergehen zu sehen, wäre schon ganz witzig."

Mit der Trainerwahl habe sich Frankfurt im Endeffekt keinen Gefallen getan, meint Harnik weiter. Im Vergleich zu seinen Vorgängern wäre Riera ein ganz anderer Typ: "Frankfurt hat so geil und seriös gearbeitet, hatte so viel Erfolg und spannende Trainer mit Oliver Glasner und Dino Toppmöller. Das waren alles Typen, die für Understatement und ehrliche Arbeit standen. Und jetzt so einer, der so los trommelt und in Deutschland noch gar nichts bewiesen hat", so der Ex-Bundesligastürmer.