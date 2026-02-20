Im gemeinsamen Podcast 'Flatterball' erklärte zunächst Kruse, dass er mit der Art des Spaniers nur wenig anfangen könne: "Vielleicht ist er auch mal drüber. Als Spieler hätte ich so meine Probleme mit dem. Ich finde, es ist auch ein bisschen zu viel Show."
"Ihn sang- und klanglos untergehen zu sehen, wäre schon ganz witzig": Ehemalige Bundesligastars wettern gegen Frankfurt-Trainer Albert Riera
Noch deutlicher wurde Harnik, der Riera ganz unverblümt Selbstverliebtheit und Überheblichkeit vorwarf. "Was er da los trommelt auf den Pressekonferenzen. Ich finde das noch nicht mal witzig. Es ist also nicht mal so, dass du sagst: Okay, er ist jetzt einfach ein bisschen speziell. Aber er ist ja von einem anderen Stern überheblich. Das spricht mich auch nullkommanull an."
Im Anschluss ging der Österreicher sogar noch einen Schritt weiter: "Er ist so ein Typ, da bin ich ganz ehrlich, dem gönne ich auch keinen Erfolg. Er bewegt bei mir gar nichts, dass ich sage: Ja okay, superinteressant oder spannender Ansatz. Bei dem denke ich nur so: Okay, ihn sang- und klanglos untergehen zu sehen, wäre schon ganz witzig."
Mit der Trainerwahl habe sich Frankfurt im Endeffekt keinen Gefallen getan, meint Harnik weiter. Im Vergleich zu seinen Vorgängern wäre Riera ein ganz anderer Typ: "Frankfurt hat so geil und seriös gearbeitet, hatte so viel Erfolg und spannende Trainer mit Oliver Glasner und Dino Toppmöller. Das waren alles Typen, die für Understatement und ehrliche Arbeit standen. Und jetzt so einer, der so los trommelt und in Deutschland noch gar nichts bewiesen hat", so der Ex-Bundesligastürmer.
Albert Riera folgt bei Eintracht Frankfurt auf Dino Toppmöller
Frankfurt hatte sich im zurückliegenden Januar in Folge von sportlich wenig überzeugenden Auftritten von Dino Toppmöller getrennt und Riera wenig später als dessen Nachfolger präsentiert. Direkt auf seiner ersten Pressekonferenz ließ der 43-Jährige dann mit ein paar markanten Aussagen aufhorchen.
Zumindest sportlich ging es für die SGE seitdem wieder ein wenig bergauf. Nachdem das Debüt des Spaniers gegen Union Berlin noch mit 1:1 geendet hatte, holte er am vergangenen Wochenende beim 3:0-Sieg über Borussia Mönchengladbach seinen ersten Dreier als SGE-Coach.
In der Tabelle liegt Frankfurt nun auf dem siebten Platz. Der Rückstand auf die internationalen Plätze beträgt aber bereits acht Zähler.
Die Klubs von Albert Riera:
Zeitraum Verein Spiele Punkteschnitt 2022 - 2023 NK Olimpija Ljubljana 45 2,07 2023 - 2023 NK Celje 17 2,12 2023 - 2024 G. Bordeaux 32 1,50 2024 - 2025 NK Celje 91 1,84 2025 - Eintracht Frankfurt 2 2,00