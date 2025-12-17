Beim FC Barcelona laufen offenbar schon wieder die Planungen für den nächsten großen Coup um Hansi Flick. Wie die Sport Bild berichtet, wollen die Katalanen den Vertrag mit dem deutschen Erfolgscoach erneut verlängern, obwohl die Zusammenarbeit erst im Mai dieses Jahres bis 2027 ausgedehnt wurde.
Ihm winkt der nächste Mega-Deal! FC Barcelona plant wohl große Überraschung um Hansi Flick
Flick ist seit Sommer 2024 Trainer bei den Katalanen und hat die Mannschaft in kurzer Zeit zurück an die nationale Spitze geführt. Nach anfänglichen Zweifeln gewann der 60-Jährige in seiner ersten Saison gleich drei Titel: die spanische Meisterschaft, den Pokal sowie den Superpokal. Auch in den Clasicos setzte Barcelona mehrfach klare Ausrufezeichen gegen Real Madrid. Diese Bilanz hat Klubpräsident Joan Laporta offenbar restlos überzeugt.
Laut Sport Bild plane Laporta, Flicks Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2028 zu verlängern. Der Präsident soll keinerlei Zweifel an seinem Trainer haben und ihn langfristig an den Verein binden wollen. Teil des Plans ist demnach auch, Flicks Kader perspektivisch mit neuen Star-Spielern auszustatten – auch wenn Barcelonas finanzielle Lage dieses Vorhaben aktuell deutlich erschwert.
Offen ist allerdings, ob Flick selbst einen weiteren Verbleib in Spanien aktuell anstrebt. Der frühere Bundestrainer soll sich zunächst darüber klarwerden wollen, wie lange er noch im Ausland leben möchte. Seine Frau ist nicht dauerhaft in Barcelona, zudem sieht sich Flick langfristig wieder in seiner deutschen Heimat, konkret am Tegernsee in Bayern.
Robert Lewandowski mit offener Zukunft in Barcelona
Sportlich arbeitet Flick parallel bereits am Kader der Zukunft. Gesucht werde laut Sport Bild unter anderem Verstärkung für die Abwehr, idealerweise ein Linksfuß. Zuletzt wurde unter anderem Borussia Dortmunds Abwehrkapitän Nico Schlotterbeck bei den Katalanen gehandelt. Flicks Favorit Alessandro Bastoni von INter Mailand sei indes finanziell nicht machbar.
Zudem bahnt sich im Angriff ein Umbruch an, da der Vertrag von Robert Lewandowski ausläuft und die Zeichen eher auf Trennung stehen. Wunschkandidat soll Julian Alvarez von Atletico Madrid sein, dessen Ablöse jedoch bei mindestens 100 Millionen Euro liegen dürfte. Namen wie Harry Kane vom FC Bayern gelten dagegen nicht als realistische Option.
Trotz einzelner Rückschläge in der Champions League läuft es national weiterhin rund: In La Liga steht Barcelona an der Tabellenspitze, mehrere Punkte vor Erzrivale Real Madrid. Genau diese sportliche Entwicklung ist der Grund, warum die Verantwortlichen laut Sport Bild bereits jetzt an einem neuen Vertrag für Hansi Flick arbeiten.
FC Barcelona: Die kommenden Spiele
- 21.12.2025, 16:15 Uhr, LaLiga, Villarreal (A)
- 03.01.2026, 21:00 Uhr, LaLiga, Espanyol (A)
- 07.01.2026, 21:00 Uhr, Supercopa, Athletic (H)
- 18.01.2026, Uhrzeit noch offen, LaLiga, Sociedad (A)