Ihm winkt der nächste Mega-Deal! FC Barcelona plant wohl große Überraschung um Hansi Flick

Flick ist seit Sommer 2024 Trainer bei den Katalanen und hat die Mannschaft in kurzer Zeit zurück an die nationale Spitze geführt. Nach anfänglichen Zweifeln gewann der 60-Jährige in seiner ersten Saison gleich drei Titel: die spanische Meisterschaft, den Pokal sowie den Superpokal. Auch in den Clasicos setzte Barcelona mehrfach klare Ausrufezeichen gegen Real Madrid. Diese Bilanz hat Klubpräsident Joan Laporta offenbar restlos überzeugt.

Laut Sport Bild plane Laporta, Flicks Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2028 zu verlängern. Der Präsident soll keinerlei Zweifel an seinem Trainer haben und ihn langfristig an den Verein binden wollen. Teil des Plans ist demnach auch, Flicks Kader perspektivisch mit neuen Star-Spielern auszustatten – auch wenn Barcelonas finanzielle Lage dieses Vorhaben aktuell deutlich erschwert.

Offen ist allerdings, ob Flick selbst einen weiteren Verbleib in Spanien aktuell anstrebt. Der frühere Bundestrainer soll sich zunächst darüber klarwerden wollen, wie lange er noch im Ausland leben möchte. Seine Frau ist nicht dauerhaft in Barcelona, zudem sieht sich Flick langfristig wieder in seiner deutschen Heimat, konkret am Tegernsee in Bayern.