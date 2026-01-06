Christoph Freund, Sportdirektor des FC Bayern München, hat Lennart Karl nach dessen Aussagen über seinen "Traumverein" Real Madrid in Schutz genommen.
"Ihm war es gleich bewusst, dass das unglücklich war": Bayern Münchens Christoph Freund reagiert auf Real-Madrid-Aussagen von Lennart Karl
"Ihm war es natürlich gleich bewusst, dass das unglücklich war. Er hat sich am nächsten Tag entschuldigt, wir haben darüber gesprochen", sagte Freund am Rande des Testspiels der Bayern gegen RB Salzburg am Dienstag bei ServusTV. Karl sei danach sogar auf die Klubverantwortlichen zugekommen und habe gesagt, dass seine Aussagen gar nicht so gemeint waren.
"Ich glaube, das ist der Lenny. Wer den Lenny kennt, weiß das. So spielt er auch Fußball! Er trägt sein Herz auf der Zunge", meinte Freund. "Der scheißt sich nichts, sagt man bei uns - auch auf dem Platz. Er redet wie ein 17-jähriger Bursche."
Am Wochenende sorgte Karl bei einem Fantreffen des Klubs "Burgsinn 1980" für Aufsehen, als er durchblicken ließ, dass er davon träumt, eines Tages beim spanischen Rekordmeister Real Madrid zu spielen. "Ich hoffe, es bleibt unter uns", sagte Karl zunächst lächelnd und betonte: "Natürlich ist Bayern ein sehr großer Verein. Es ist ein Traum, dort zu spielen. Aber irgendwann will ich auf jeden Fall mal zu Real Madrid. Das ist mein Traumverein. Natürlich ist Bayern etwas Besonderes."
Spannend: Schon als Zehnjähriger stand Karl in Kontakt mit Real Madrid und wurde zu einem Probetraining ins Estadio Santiago Bernabeu eingeladen. Damals noch bei Eintracht Frankfurt aktiv, wechselte er jedoch nicht zu den Königlichen, sondern führte sein Weg über Viktoria Aschaffenburg 2022 zum FC Bayern.
- Getty Images
Nach heftiger Fan-Kritik: Lennart Karl sperrte Kommentarbereich
Für seine Aussagen erntete Karl im Internet heftige Kritik von den Bayern-Fans und sperrte daraufhin zeitweise die Kommentarfunktion unter seinen Instagram-Beiträgen. Einige Nutzer gingen sogar so weit und forderten den Verkauf des 17-Jährigen. Ein entsprechender Kommentar unter einem von Karls Posts erhielt innerhalb eines Tages mehr als 10.000 Likes.
Freund blickt dem jedoch gelassen entgegen und betont: "Er fühlt sich extrem wohl beim FC Bayern. Er genießt gerade diese Zeit. In seiner Kindheit hat er mal bei Real Madrid mit trainiert - das war sein Traumverein. Er wurde gefragt, wer neben dem FC Bayern sein Traumverein ist."
Dass Karl sich im Trikot der Bayern auf dem Platz pudelwohl fühlt, hat er auch im Spiel gegen Salzburg eindrucksvoll unter Beweis gestellt. In weniger als 45 Minuten erzielte er beim 5:0-Sieg gegen den österreichischen Tabellenführer zwei Tore und bereitete ein weiteres vor. Längst zählt Karl zu den Schlüsselspielern von Trainer Vincent Kompany. In der laufenden Saison kommt der Offensivspieler auf sechs Treffer und zwei Vorlagen in 21 Partien. Als jüngster deutscher Torschütze und als erster Spieler, der in drei aufeinanderfolgenden Champions-League-Spielen traf, schrieb er zudem gleich zweimal Geschichte.
Lennart Karl: Seine Statistiken in der Saison 2025/26
- Spiele: 21
- Tore: 6
- Vorlagen: 2
- Einsatzminuten: 944