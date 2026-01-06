"Ihm war es gleich bewusst, dass das unglücklich war": Bayern Münchens Christoph Freund reagiert auf Real-Madrid-Aussagen von Lennart Karl

"Ihm war es natürlich gleich bewusst, dass das unglücklich war. Er hat sich am nächsten Tag entschuldigt, wir haben darüber gesprochen", sagte Freund am Rande des Testspiels der Bayern gegen RB Salzburg am Dienstag bei ServusTV. Karl sei danach sogar auf die Klubverantwortlichen zugekommen und habe gesagt, dass seine Aussagen gar nicht so gemeint waren.

"Ich glaube, das ist der Lenny. Wer den Lenny kennt, weiß das. So spielt er auch Fußball! Er trägt sein Herz auf der Zunge", meinte Freund. "Der scheißt sich nichts, sagt man bei uns - auch auf dem Platz. Er redet wie ein 17-jähriger Bursche."

Am Wochenende sorgte Karl bei einem Fantreffen des Klubs "Burgsinn 1980" für Aufsehen, als er durchblicken ließ, dass er davon träumt, eines Tages beim spanischen Rekordmeister Real Madrid zu spielen. "Ich hoffe, es bleibt unter uns", sagte Karl zunächst lächelnd und betonte: "Natürlich ist Bayern ein sehr großer Verein. Es ist ein Traum, dort zu spielen. Aber irgendwann will ich auf jeden Fall mal zu Real Madrid. Das ist mein Traumverein. Natürlich ist Bayern etwas Besonderes."

Spannend: Schon als Zehnjähriger stand Karl in Kontakt mit Real Madrid und wurde zu einem Probetraining ins Estadio Santiago Bernabeu eingeladen. Damals noch bei Eintracht Frankfurt aktiv, wechselte er jedoch nicht zu den Königlichen, sondern führte sein Weg über Viktoria Aschaffenburg 2022 zum FC Bayern.