Sama Nomoko, Top-Talent des FC Barcelona, hat sich in der Youth-League-Partie gegen Eintracht Frankfurt (4:3) am schwer verletzt, wie die Spanier eine Woche nach dem Duell mitteilten. Der 17-Jährige wird Barca voraussichtlich für ein Jahr fehlen.
Ihm droht ein ganzes Jahr Pause! Verletzungsdrama um Top-Talent des FC Barcelona
Nomoko mit Golf-Kart abtransportiert
Nomoko verletzte sich Mitte der ersten Hälfte, als Barca nach einem frühen Gegentreffer durch Frankfurts Marvin Dills (21.) einem Rückstand hinterherlief. Rechtsaußen Nomoko, der zu den gefährlichsten Spielern von Barca gehörte, lieferte sich mit Eintracht-Verteidiger Yannis Ahouannou ein Laufduell um den frei liegenden Ball. Als die beiden zusammenstießen, landete Nomoko unglücklich und hatte augenscheinlich sofort starke Schmerzen. Der Spanier wurde folglich mit einem Golf-Kart abtransportiert. Beide Fanlager applaudierten ihm anschließend.
Barca bestätigt die schlimmsten Befürchtungen
Der FC Barcelona gab rund eine Woche nach der Partie in einem Statement bekannt, dass sich Nomoko einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zuzog. Zudem wurden beide Menisken im selben Gelenk beschädigt. Der Verein schätzt seine Ausfallzeit auf ein Jahr.
In der Erklärung hieß es: "Der Spieler von Barca Atletic, Sama Nomoko, wurde am Dienstag erfolgreich operiert. Der Eingriff wurde im Krankenhaus von Barcelona von Dr. Joan Carles Monllau unter der Aufsicht der medizinischen Dienste des Vereins durchgeführt. Die voraussichtliche Genesungszeit beträgt etwa zwölf Monate."
Nomoko eines der größten La-Masia-Talente
Vor seiner Verletzung spielte Nomoko eine bahnbrechende Saison. Mit nur 17 Jahren etablierte er sich als Stammspieler bei Barca Atletic und bestritt alle 14 Ligaspiele der Reservemannschaft in der vierten Liga. Seine gute Bilanz: Zwei Tore und vier Vorlagen.
Barca gelingt Aufholjagd gegen Eintracht Frankfurt - wie bei den Profis
Bemerkenswerterweise warf die Verletzung Nomoks Barca nicht aus der Bahn. Die U19 drehte einen 1:3-Rückstand und gewann noch mit 4:3. Dennoch schien das Ergebnis zweitrangig gegenüber der Sorge um die schwere Verletzung Nomokos.
Auch in der Champions League siegte der FC Barcelona mit 2:1 gegen Eintracht Frankfurt nach Rückstand.