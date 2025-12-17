Ihm droht ein ganzes Jahr Pause! Verletzungsdrama um Top-Talent des FC Barcelona

Der FC Barcelona gab rund eine Woche nach der Partie in einem Statement bekannt, dass sich Nomoko einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zuzog. Zudem wurden beide Menisken im selben Gelenk beschädigt. Der Verein schätzt seine Ausfallzeit auf ein Jahr.

In der Erklärung hieß es: "Der Spieler von Barca Atletic, Sama Nomoko, wurde am Dienstag erfolgreich operiert. Der Eingriff wurde im Krankenhaus von Barcelona von Dr. Joan Carles Monllau unter der Aufsicht der medizinischen Dienste des Vereins durchgeführt. Die voraussichtliche Genesungszeit beträgt etwa zwölf Monate."