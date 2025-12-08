Ihm droht ein bitterböses Erwachen: Verpasst Neymar seine letzte WM mit Brasilien?

"Ich bin hierhergekommen, um mein Bestes zu geben und zu helfen, so gut ich kann", sagte Neymar nach dem entscheidenden 3:0 (2:0) am letzten Spieltag gegen Cruzeiro Belo Horizonte: "Diese Wochen waren schwierig. Meine Moral war am Boden. Ich danke denen, die mich unterstützt haben, um mir zu helfen, wieder aufzustehen."

Die zahlreichen Verletzungen, welche den einstigen Star von Paris Saint-Germain und dem FC Barcelona stets verfolgt hatten, waren ihm auch nach der Rückkehr in die Heimat Anfang des Jahres treu geblieben. Dreimal musste Neymar bei Santos wegen Oberschenkelverletzungen aussetzen, nun aber blühte der 33-Jährige nochmal auf: Mit vier Toren und einer Vorlage führte er Santos zu drei Siegen in den letzten drei Ligapartien.