Als der Moment der Erlösung gekommen war, gab es auch bei Neymar kein Halten mehr. Wie an seinen besten Tagen hüpfte der brasilianische Fußball-Star über den Platz, sang, klatschte und feierte mit den Fans. Wie weggewischt waren die anhaltenden körperlichen Beschwerden, zu groß war die Freude über den Klassenerhalt mit seinem Jugendklub FC Santos.
Ihm droht ein bitterböses Erwachen: Verpasst Neymar seine letzte WM mit Brasilien?
"Ich bin hierhergekommen, um mein Bestes zu geben und zu helfen, so gut ich kann", sagte Neymar nach dem entscheidenden 3:0 (2:0) am letzten Spieltag gegen Cruzeiro Belo Horizonte: "Diese Wochen waren schwierig. Meine Moral war am Boden. Ich danke denen, die mich unterstützt haben, um mir zu helfen, wieder aufzustehen."
Die zahlreichen Verletzungen, welche den einstigen Star von Paris Saint-Germain und dem FC Barcelona stets verfolgt hatten, waren ihm auch nach der Rückkehr in die Heimat Anfang des Jahres treu geblieben. Dreimal musste Neymar bei Santos wegen Oberschenkelverletzungen aussetzen, nun aber blühte der 33-Jährige nochmal auf: Mit vier Toren und einer Vorlage führte er Santos zu drei Siegen in den letzten drei Ligapartien.
- (C)Getty Images
Neymar schleppte sich verletzt für Santos zum Klassenerhalt
Auch eine Meniskus-Verletzung Ende November hatte Neymar nicht zum vorzeitigen Saisonende bewegt. Eine OP braucht er nun dennoch. Wie es danach weiter geht, ist offen. Neymars Vertrag bei Santos, das seinem Star in den Sozialen Medien als "Prinzen" huldigte, läuft im Januar aus. Eine Teilnahme an der WM 2026 soll aber weiter sein großes Ziel sein, auch wenn ihm ein böses Erwachen droht.
Nationaltrainer Carlo Ancelotti hatte dem Rekordtorschützen der Seleção zuletzt noch eine Teilnahme an dem XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko in Aussicht gestellt. "Wenn Neymar es verdient, bei der Weltmeisterschaft zu sein, wenn er fit ist und besser als ein anderer", so Ancelotti, "dann wird er spielen",
Für Neymar dürfte das Ansporn genug sein. Zumindest, solange der Körper hält.