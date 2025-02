Ideallösung, verlorener Sohn oder einer der begehrtesten Sechser im Weltfußball? Wen der FC Bayern München für Joshua Kimmich holen könnte

Bayern und Joshua Kimmich könnten tatsächlich getrennte Wege gehen. Welche Optionen hat der FCB in einem solchen Fall?

Seit Donnerstag schwebt ein Geist von 2005 über der Säbener Straße. Ein Geist, der auf den Namen Michael Ballack hört. Nachdem zunächst die Bild und dann der kicker übereinstimmend berichteten, dass der FC Bayern München sein Vertragsangebot für Joshua Kimmich zurückgezogen habe, fühlt man sich unweigerlich an die Ereignisse von vor fast exakt 20 Jahren erinnert.

Denn es gibt gleich mehrere unübersehbare Parallelen zwischen Kimmich und dem einstigen "Capitano". Schlüsselspieler bei Bayern? Check. Kapitän der deutschen Nationalmannschaft? Check. Eigentlich unverzichtbar? Check. Auslaufender Vertrag? Check. Interesse von sämtlichen Top-Klubs? Check. Vertragspoker, Zögern, Zaudern und ein zurückgezogenes Angebot? Check.

Bei Ballack hatte der damalige Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge "klipp und klar" angekündigt, "ab sofort den Markt" zu sondieren, "um nach Alternativen Ausschau zu halten". Ob die Bayern in dieser Deutlichkeit auch mit Kimmich gesprochen haben, ist fraglich.

Doch mit Blick auf den aktuellen Kader und die Tatsache, dass Kimmich für die Bayern und den Stil unter Vincent Kompany eigentlich unersetzlich ist, stellt sich die Frage nach möglichen Alternativen auf dem Transfermarkt unweigerlich und dem selbst auferlegten Sparkurs, um für einen Transfer von Florian Wirtz bereit zu sein, zum Trotz.

Welcher Spieler könnte also den Dirigenten Kimmich beim FC Bayern ersetzen, sollte es tatsächlich zu einer Trennung kommen? Mit Blick auf die Zahlen Kimmichs in der laufenden Saison, die fast so gut sind, wie die von Rodri in dessen Ballon d'Or-Saison, gepaart mit dem Gefühl, eine riesige Identifikationsfigur für Klub und Fans zu verlieren, wohl niemand. Doch es gibt durchaus interessante Alternativen.