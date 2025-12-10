"Ich würde nie für Manchester United spielen": Ein Supertalent küsst das Wappen des Erzrivalen - und wechselt später doch zu den Red Devils

Dieser Artikel erschien erstmals 2022 und wurde aktualisiert.
FC Schalke 04 gegen den BVB, Glasgow Rangers gegen Celtic oder auch FC Barcelona gegen Real Madrid – in der Fußballwelt gibt es zahlreiche Rivalitäten, doch wenige sind so verbittert und dennoch heutzutage so wenig präsent wie die Feindschaft zwischen Manchester United und Leeds.
"Historisch gesehen gibt es diese Rivalität schon seit langer Zeit", sagte einst Uniteds Trainerlegende Sir Alex Ferguson über das Duell: "Ich habe immer gesagt, dass die Spiele zwischen Liverpool und Manchester United hart sind, aber sie erreichen nie das Niveau von Spielen gegen Leeds United. Niemals."
Während Leeds' Hochzeit Ende der 1990er-Jahre und Anfang dieses Jahrtausends waren Spiele der beiden Mannschaften geprägt von Hass und wurden oft von gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Fanlagern begleitet. Als im Jahr 2004 nach einem 0:1 gegen Chelsea der Abstieg der Peacocks aus der Premier League besiegelt war, kannte die Freude in Manchester kein Halten mehr.