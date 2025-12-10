"Ich würde nie für Manchester United spielen": Ein Supertalent küsst das Wappen des Erzrivalen - und wechselt später doch zu den Red Devils

Geboren in Rothwell, einem Vorort von Leeds, kam Smith im Alter von zehn Jahren in die Akademie des englischen Traditionsklubs. Mühelos kletterte er die Stufen der Jugendmannschaften hinauf und feierte 1998 nur drei Wochen nach seinem 18. Geburtstag sein Profidebüt.

Beim Stand von 0:1 warf Trainer David O'Leary das Eigengewächs gegen Liverpool ins kalte Wasser und sollte Recht behalten. Mit seinem allerersten Ballkontakt traf Smith zum Ausgleich und leitete damit den 3:1-Erfolg am Anfield ein.

Nach und nach biss er sich in der Startelf seines Heimatvereins fest und avancierte dabei zum Publikumsliebling. Zeitgleich machten die hohen Schulden Leeds jedoch immer mehr zu schaffen. Spätestens mit den Abgängen von Robbie Keane und Rio Ferdinand im Jahr 2002 war unübersehbar, dass die Goldene Ära des Klubs bald zu einem bitteren Ende kommen würde.

Nach einem fünften Platz in der Vorsaison entkam der Klub ohne die beiden Stars gerade noch dem Abstieg. Smith war dabei ein wichtiger Faktor und wurde als erster Spieler der Klubgeschichte zwei Spielzeiten in Folge als bester Spieler der Saison ausgezeichnet. Das blieb auch bei der Konkurrenz nicht unbemerkt.

"Es war die Rede davon, dass ich im Januar gehe, und ich habe mit Sir Alex Ferguson darüber gesprochen“, blickte Smith später im 'UTD Podcast' auf die Saison 2003/04 zurück: "Aber ich konnte im Januar nicht unterschreiben, weil ich mit Leeds die Klasse halten wollte." Doch Smiths Treue half nichts: Nur vier Monate später stieg der Klub nach 14 Jahren im englischen Oberhaus ab – und der Junge aus Leeds ging zum Erzfeind.