Borussia Mönchengladbach v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Christian Guinin

"Ich würde mir eine Hand abhacken, nur um ihn bei Manchester United sehen zu können": Brisante Aussage zur Zukunft von Bayern Münchens Harry Kane

Harry Kane hat beim FC Bayern nochmal einen Schritt nach vorne gemacht und steht mehr denn je für Tore am Fließband. Bei United würde man ihn sicher mit Kusshand nehmen.

Der ehemalige Stürmertrainer von Manchester United, Benni McCarthy, hat mit einem ungewöhnlichen Vergleich seinen Respekt von Bayern Münchens Stürmerstar Harry Kane kundgetan.

  • WAS WURDE GESAGT?

    "Ich würde mir eine Hand abhacken, nur um ihn bei Manchester United sehen zu können. Er ist eine Tormaschine. Allerdings bin ich mir nicht sicher, wie er in das System von Ruben Amorim (Trainer Manchester United; Anm.d.Red.) passen würde", erklärte der Südafrikaner gegenüber BestBettingSites.co.uk.

    • Werbung
  • Harry KaneGetty

    EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:

    Beim deutschen Rekordmeister befindet sich Kane derzeit in bestechender Verfassung. Nach 13 Pflichtspielen in dieser Saison stehen beim englischen Nationalstürmer 20 Tore und drei Assists zu Buche.

  • WAS IST DER HINTERGRUND?

    Kane wird zwar immer wieder mit einer möglichen Rückkehr in die Premier League in Verbindung gebracht und dabei ist neben seinem Ex-Klub Tottenham allen voran Manchester United eine der genannten Optionen. Doch der Torjäger fühlt sich in München dem Vernehmen nach sehr wohl und könnte seinen bis 2027 datierten Vertrag sogar verlängern.

Bundesliga
Bayern München crest
Bayern München
FCB
St. Pauli crest
St. Pauli
FCP
Premier League
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Manchester United crest
Manchester United
MUN