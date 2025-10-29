Der ehemalige Stürmertrainer von Manchester United, Benni McCarthy, hat mit einem ungewöhnlichen Vergleich seinen Respekt von Bayern Münchens Stürmerstar Harry Kane kundgetan.
"Ich würde mir eine Hand abhacken, nur um ihn bei Manchester United sehen zu können": Brisante Aussage zur Zukunft von Bayern Münchens Harry Kane
WAS WURDE GESAGT?
"Ich würde mir eine Hand abhacken, nur um ihn bei Manchester United sehen zu können. Er ist eine Tormaschine. Allerdings bin ich mir nicht sicher, wie er in das System von Ruben Amorim (Trainer Manchester United; Anm.d.Red.) passen würde", erklärte der Südafrikaner gegenüber BestBettingSites.co.uk.
- Getty
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Beim deutschen Rekordmeister befindet sich Kane derzeit in bestechender Verfassung. Nach 13 Pflichtspielen in dieser Saison stehen beim englischen Nationalstürmer 20 Tore und drei Assists zu Buche.
WAS IST DER HINTERGRUND?
Kane wird zwar immer wieder mit einer möglichen Rückkehr in die Premier League in Verbindung gebracht und dabei ist neben seinem Ex-Klub Tottenham allen voran Manchester United eine der genannten Optionen. Doch der Torjäger fühlt sich in München dem Vernehmen nach sehr wohl und könnte seinen bis 2027 datierten Vertrag sogar verlängern.