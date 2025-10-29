"Ich würde mir eine Hand abhacken, nur um ihn bei Manchester United sehen zu können": Brisante Aussage zur Zukunft von Bayern Münchens Harry Kane

Kane wird zwar immer wieder mit einer möglichen Rückkehr in die Premier League in Verbindung gebracht und dabei ist neben seinem Ex-Klub Tottenham allen voran Manchester United eine der genannten Optionen. Doch der Torjäger fühlt sich in München dem Vernehmen nach sehr wohl und könnte seinen bis 2027 datierten Vertrag sogar verlängern.