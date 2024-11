"Ich wollte unbedingt nach Hause kommen": Wie ein ehemaliger Stürmer vom FC Bayern einen gefallen Serienmeister wiederbelebt

Xherdan Shaqiri ist zurück in der Heimat und sportlich läuft es für ihn und Basel prächtig.

Erstmals seit drei Jahren führt der ehemalige schweizer Serienmeister FC Basel die Tabelle der Super League an - und zwar dank Rückkehrer Xherdan Shaqiri. Mit einem Dreierpack schoss der 33-jährige "Kraftwürfel" Basel am Sonntag zum 3:1-Sieg gegen Servette Genf.

Als Zehner aufgeboten brachte Shaqiri seine Mannschaft in der 40. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoß in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich traf er in der Nachspielzeit per Elfmeter-Nachschuss und nach einem Konter doppelt. Shaqiri hält nun bei fünf Treffern sowie sieben Assists in elf Einsätzen und führt somit die Scorerliste an.