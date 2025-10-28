Könnte Leon Goretzka ein Thema bei Borussia Dortmund werden? BVB-Sportvorstand Lars Ricken hat mit seinen Worten fürs Aufsehen gesorgt.
"Ich wollte ihn damals im Jugendbereich holen": Wechselt ein Leistungsträger vom FC Bayern mit gehöriger Verspätung zum BVB?
WAS IST PASSIERT?
Im Gespräch mit der Bild wurde der 49-Jährige auf Goretzkas ungewisse Zukunft beim FC Bayern München angesprochen. Ricken sollte einordnen, ob er ein mögliches Engagement des 30-Jährigen bei Borussia Dortmund mit "Stimmt oder Stuss" bewerte. Er antwortete kryptisch.
WAS WURDE GESAGT?
"Ich wollte ihn damals im Jugendbereich zum BVB holen. Ich glaube, kurz danach hat dann der Profibereich auch nochmal einen Vorstoß unternommen", erklärte Ricken, der im selben Atemzug betonte, dass bei den Schwarzgelben derzeit kein unmittelbarer Bedarf auf Goretzkas Position herrsche: "Ich habe gerade gesagt, wie gut wir im Mittelfeld aufgestellt sind. Dementsprechend würde ich aktuell erstmal sagen: Stimmiger Stuss."
Auf erneute Nachfrage wollte Ricken einen grundsätzlichen Vorstoß jedoch nicht ausschließen. Auf die Anmerkung des Moderators, dass es so klinge, als sei ein Transfer Goretzkas nicht ausgeschlossen, gab es vom BVB-Sportvorstand keine Widerworte.
WAS IST DER HINTERGRUND?
Dass es tatsächlich zu einem Wechsel Goretzkas zu den Schwarzgelben kommt, ist allerdings unwahrscheinlich. Zum einen besitzt der Mittelfeldspieler eine Vergangenheit beim BVB-Rivalen Schalke 04, zum anderen ist er beim FC Bayern unter Trainer Vincent Kompany gesetzt.
So kursieren mittlerweile Gerüchte, dass sich beide Seiten eine Fortsetzung der Zusammenarbeit über Goretzkas Vertragsende 2026 vorstellen könnten.