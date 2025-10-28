"Ich wollte ihn damals im Jugendbereich holen": Wechselt ein Leistungsträger vom FC Bayern mit gehöriger Verspätung zum BVB?

"Ich wollte ihn damals im Jugendbereich zum BVB holen. Ich glaube, kurz danach hat dann der Profibereich auch nochmal einen Vorstoß unternommen", erklärte Ricken, der im selben Atemzug betonte, dass bei den Schwarzgelben derzeit kein unmittelbarer Bedarf auf Goretzkas Position herrsche: "Ich habe gerade gesagt, wie gut wir im Mittelfeld aufgestellt sind. Dementsprechend würde ich aktuell erstmal sagen: Stimmiger Stuss."

Auf erneute Nachfrage wollte Ricken einen grundsätzlichen Vorstoß jedoch nicht ausschließen. Auf die Anmerkung des Moderators, dass es so klinge, als sei ein Transfer Goretzkas nicht ausgeschlossen, gab es vom BVB-Sportvorstand keine Widerworte.