"Ich wollte es noch beruhigen": Hitziges Wortgefecht zweier Stars des BVB enthüllt

Wie die Bild berichtet, gerieten beim Gang in die Kabine Torwart Gregor Kobel und Rechtsverteidiger Julian Ryerson aneinander und lieferten sich "plötzlich ein heftiges Wortgefecht", wie es heißt. Thema soll dabei wohl die Frage gewesen sein, wer die Schuld am Gegentor in der siebten Minute der Nachspielzeit trägt.

Auch Trainer Niko Kovac soll sich dabei eingeschaltet haben. Er sagte später: "Mir war nicht ganz klar, wer was gesagt hatte. Ich wollte es noch beruhigen."

Was die Boulevardzeitung auch beobachtete: Vor der Einwechslung von Karim Adeyemi, der in der 66. Minute für den schwachen Maximilian Beier kam, habe Kovac den Nationalspieler an der Trainerbank angebrüllt - Grund unklar.