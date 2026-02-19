"Ich wollte, dass Nick einen Elfmeter schießt": Woltemade mittendrin! Ärger bei Newcastle United trotz Kantersieg

Die entsprechende Szene spielte sich unmittelbar vor dem Treffer zum zwischenzeitlichen 5:0 gegen Ende der ersten Halbzeit ab. Anthony Gordon, der zuvor schon drei Tore auf sein Konto gebucht hatte, wollte unbedingt zum Elfmeter antreten und Treffer Nummer vier eintüten. Kapitän Kieran Trippier wollte ihn jedoch von der Ausführung abhalten, weil er sich Woltemade als Schütze wünschte - und so entwickelte sich ein Wortgefecht zwischen den beiden Akteuren.

"Gordy hatte einen Hattrick erzielt, und ich wollte, dass Nick einen Elfmeter schießt", fasste Trippier den kurzen Ärger nach der Partie bei TNT Sports zusammen. Woltemade, vergangenen Sommer für satte 75 Millionen Euro Ablöse vom VfB Stuttgart nach Newcastle gewechselt, hat nach furiosem Beginn bei den Engländern einige schwierige Wochen hinter sich. Eine Flaute von zuvor knapp zwei Monaten ohne Tor hatte der deutsche Nationalstürmer erst am vergangenen Wochenende mit einem Treffer beim 3:1 gegen Aston Villa im FA Cup beendet. Trippier hätte es gerne gesehen, wenn Woltemade den Schwung mitnimmt und mit einem weiteren Treffer den nächsten Selbstvertrauensschub erhält. Anfang Oktober war der 24-Jährige beim 2:0 gegen Nottingham Forest in der Premier League schon einmal für Newcastle zu einem Elfmeter angetreten und hatte verwandelt.