Obwohl man im Playoff-Hinspiel der Champions League bei Qarabag Agdam einen souveränen 6:1-Sieg feierte, gerieten zwei namhafte Spieler von Newcastle United während der Partie aneinander. Mittendrin dabei: Nick Woltemade.
"Ich wollte, dass Nick einen Elfmeter schießt": Woltemade mittendrin! Ärger bei Newcastle United trotz Kantersieg
Kieran Trippier wünschte sich Nick Woltemade als Elfmeterschützen
Die entsprechende Szene spielte sich unmittelbar vor dem Treffer zum zwischenzeitlichen 5:0 gegen Ende der ersten Halbzeit ab. Anthony Gordon, der zuvor schon drei Tore auf sein Konto gebucht hatte, wollte unbedingt zum Elfmeter antreten und Treffer Nummer vier eintüten. Kapitän Kieran Trippier wollte ihn jedoch von der Ausführung abhalten, weil er sich Woltemade als Schütze wünschte - und so entwickelte sich ein Wortgefecht zwischen den beiden Akteuren.
"Gordy hatte einen Hattrick erzielt, und ich wollte, dass Nick einen Elfmeter schießt", fasste Trippier den kurzen Ärger nach der Partie bei TNT Sports zusammen. Woltemade, vergangenen Sommer für satte 75 Millionen Euro Ablöse vom VfB Stuttgart nach Newcastle gewechselt, hat nach furiosem Beginn bei den Engländern einige schwierige Wochen hinter sich. Eine Flaute von zuvor knapp zwei Monaten ohne Tor hatte der deutsche Nationalstürmer erst am vergangenen Wochenende mit einem Treffer beim 3:1 gegen Aston Villa im FA Cup beendet. Trippier hätte es gerne gesehen, wenn Woltemade den Schwung mitnimmt und mit einem weiteren Treffer den nächsten Selbstvertrauensschub erhält. Anfang Oktober war der 24-Jährige beim 2:0 gegen Nottingham Forest in der Premier League schon einmal für Newcastle zu einem Elfmeter angetreten und hatte verwandelt.
Trippier scherzt über Ärger mit Gordon: "Wir besorgen uns Boxhandschuhe"
Gordon ließ sich von Trippier allerdings nicht abbringen, legte sich den Ball auf den Elfmeterpunkt und besorgte den fünften Treffer des Abends für die Magpies. "Ich bin Stürmer und unser Elfmeterschütze, also möchte ich so viele Tore wie möglich schießen", betonte der englische Nationalspieler hinterher.
Trippier drückte Gordon derweil auch auf dem Weg in die Kabine bei Halbzeitpause noch eine Diskussion. Böses Blut blieb allerdings nicht zurück, wie der Viererpacker betonte: "Die Emotionen kochen hoch, aber er ist einer meiner engsten Teamkollegen und das schon seit ich zum Verein gekommen bin. Er hat so viel für mich getan", strich er den Stellenwert des Rechtsverteidigers heraus. Und auch Trippier war spätestens nach Abpfiff wieder besänftigt, konnte über das Scharmützel mit Gordon schon wieder scherzen: "Wir besorgen uns Boxhandschuhe für das Training", meinte er augenzwinkernd.
Nick Woltemade erlebte schwierige Wochen bei Newcastle United
Woltemade stand am Dienstagabend indes die vollen 90 Minuten als hängende Spitze hinter Gordon auf dem Platz. Ein Tor gelang dem Ex-Bundesligaprofi nicht, für Newcastles weitere Treffer sorgten Malick Thiaw und Jacob Murphy.
Obwohl Woltemade in Newcastle langfristig bis 2031 unterschrieben hat, ranken sich um seine Zukunft schon wieder Spekulationen. Wie der renommierte Journalist Ben Jacobs für GIVEMESPORT berichtet, wären die Magpies offen dafür, den Angreifer im Sommer bei einem adäquaten Angebot schon wieder zu verkaufen. Für nach Saisonende seien Gespräche über das weitere Vorgehen geplant, dabei soll Newcastle aber weiterhin an Woltemades Potenzial glauben.
Der Deutsche war in den zurückliegenden Wochen nicht mehr gesetzt, in der Premier League stand er zuletzt Mitte Januar gegen Wolverhampton (0:0) in der Startelf von Trainer Eddie Howe. Insgesamt hat Woltemade bisher 39 Spiele für Newcastle absolviert, dabei gelangen ihm zehn Tore und vier Assists.
In der Champions League ist der Einzug ins Achtelfinale derweil nach dem klaren Sieg bei Qarabag im Rückspiel zuhause kommende Woche nur noch Formsache. In der Runde der letzten 16 würde auf Woltemade und Co. entweder der FC Barcelona oder ein rein englisches Duell mit dem FC Chelsea warten.
Nick Woltemade: Seine Zahlen für Newcastle
- Premier League: 23 Einsätze, 7 Tore
- Champions League: 9 Einsätze, 1 Tor
- FA Cup: 2 Einsätze, 1 Tor
- EFL Cup: 5 Einsätze, 1 Tor
- Gesamt: 39 Einsätze, 10 Tore
Häufig gestellte Fragen
Nick Woltemade kommt hauptsächlich als Mittelstürmer zum Einsatz, kann aber – je nach System – auch als hängende Spitze oder offensiver Mittelfeldspieler agieren.
Er wurde am 14. Februar 2002 in Bremen geboren.
Bei Newcastle United trägt er die Nummer 27. Zuvor hatte er in Stuttgart die Nummer 11 inne, und diese hat er in der Nationalmannschaft behalten.
Er misst 1,98 Meter – und das macht ihn im Offensivzentrum zu einer ungewöhnlich dominanten Präsenz.
Nick Woltemades Gewicht liegt bei rund 90 Kilogramm.
Offizielle Angaben gibt es nicht, doch sie dürfte im Bereich EU 46+ liegen.
Nick Woltemade nutzt den rechten Fuß sowohl für Abschlüsse als auch für sein Kombinationsspiel.
Sein erster Klub war TS Woltmershausen, ehe er im Jahr 2010 für ein Jahrzehnt in die Jugend von Werder Bremen.
In Stuttgart lebte er während seiner VfB-Zeit allein in der Nähe des Hauptbahnhofs. Seit seinem Wechsel im August 2025 ist sein Lebensmittelpunkt in der Region Newcastle upon Tyne anzusiedeln.
Nick Woltemade hält diesen Bereich komplett privat.
Natürlich – Deutsch ist seine Muttersprache.
Er hat keine Kinder.
Nick Woltemade hält sein Privatleben streng aus der Öffentlichkeit heraus, es ist weder eine feste Partnerin bestätigt noch ein Beziehungsstatus kommuniziert worden.
Bei Newcastle United verdient er 8 Millionen Euro brutto pro Jahr.
Er hat – trotz jungen Alters – bereits drei Titel auf Profi-Ebene gewonnen. Zwei davon hat er in der Saison 2022/23 mit dem SV Elversberg geholt, als er sich zum Drittliga-Meister und zum Saarlandpokal gekrönt hat. Im Jahr 2025 ist der DFB-Pokal mit dem VfB Stuttgart dazugekommen.
Dieses Kapitel liegt bei ihm (noch) in der Zukunft.
Ebenfalls kein einziges Mal.
"Wondermade", "Big Nick" und besonders häufig "Zwei-Meter-Messi".