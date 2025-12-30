"Ich will jetzt mal irgendwas in der Hand halten": Star des BVB macht Ziele unmissverständlich klar

"Ich glaube dran. Ich habe die Entwicklung gesehen. Wir haben einfach unfassbar gute Unterschiedsspieler, wenn alle fit sind. Dann hat man unfassbare Qualität und deswegen gehe ich davon aus, dass wir eine Chance haben können", sagte Schlotterbeck im neuen Social-Original-Format Ungesagt bei Prime Video.

Nach einer holprigen Qualifikation trifft die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann beim XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada in der Vorrunde auf Außenseiter Curacao, Afrikameister Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire) und Ecuador.

"Man muss sich nicht kleiner machen, als man ist - wir brauchen uns als Deutschland vor niemandem verstecken", sagte Schlotterbeck.