Harry Kane trifft mit Bayern bei der Klub-Weltmeisterschaft auf Boca. Aus dem dortigen Lager kam nun eine scherzhaft gemeinte Ansage.

In der Gruppenphase der im kommenden Sommer ausgetragenen FIFA-Klubweltmeisterschaft in den Vereinigten Staaten trifft der deutsche Rekordmeister FC Bayern München am 20. Juni im Hard Rock Stadium in Miami auf den argentinischen Erstligisten Boca Juniors. Aus dem dortigen Lager erhielt FCB-Stürmer Harry Kane nun eine scherzhaft gemeinte Ansage.