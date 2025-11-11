"Ich werde gut beraten": Dayot Upamecano weicht Nachfragen zu seiner Zukunft beim FC Bayern aus

Sein Berater Moussa Sissoko würde sich um seine Zukunft kümmern. "Ich werde gut beraten. Ich konzentriere mich auf meine Saison, auf die Ziele im Verein und in der Nationalmannschaft. Ich habe keinen Kopf dafür." Upamecano "hoffe" lediglich, dass seine Zukunft vor Beginn der Weltmeisterschaft Mitte Juni kommenden Jahres geklärt sei.

Die Münchner bemühen sich bereits seit rund neun Monaten intensiv um eine Verlängerung. Laut Sportvorstand Max Eberl würde ein Deal mit Upamecano beim FC Bayern aktuell "über allem" stehen. Der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen appellierte bei der Jahreshauptversammlung persönlich an den 27-jährigen Innenverteidiger.