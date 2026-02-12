"Ich werde auf gar keinen Fall nochmal so eine Ansage machen": BVB-Star nimmt sich Schelte von Trainer Niko Kovac zu Herzen

Trainer Niko Kovac verteilte Beier daraufhin öffentlich einen ordentlichen Denkzettel. "Hat er das gesagt? Ich weiß nicht, ob er nicht irgendwas getrunken hat in der Pause, was ihm nicht ganz steht", sagte Kovac damals bei Sky. Auch als Beier, der in der laufenden Bundesliga-Saison in 19 Spielen sechs Tore und vier Vorlagen beisteuerte, nach dem 3:3 gegen den VfB Stuttgart Ende November davon sprach, dass die Mannschaft "am Boden" sei, wurde er von Kovac verbal eingeschult.

"Maxi ist 23 Jahre alt. Am Anfang der Saison hat er gesagt, wir wollen Meister werden, jetzt sind wir am Boden. Also: Wir müssen nicht immer alles glauben, was der Junge sagt. Wahrscheinlich hat er zu viel Laktat im Körper und dann funktioniert es nicht ganz", sagte Kovac damals.

Die verbalen Zurechtweisungen haben bei Beier offenbar gefruchtet, immerhin gab er sich nun im Sky-Interview zumindest in der Meisterfrage deutlich zurückhaltender: "Ich werde auf gar keinen Fall nochmal so eine Ansage machen", sagte der 23-Jährige, und ergänzte anschließend: "Aber ich sage, wir wollen jedes Spiel gewinnen, was noch kommt."