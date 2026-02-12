Seit Tagen wird rund um Borussia Dortmund über die forsche Meister-Ansage von Vize-Kapitän Nico Schlotterbeck diskutiert. Schlotterbeck war allerdings nicht der erste BVB-Profi, der sich in dieser Saison derart deutlich geäußert hat. Maximilian Beier hatte bereits nach dem 2:0-Sieg gegen den 1.FC Heidenheim am dritten Spieltag gesagt: "Unser Ziel ist, wir wollen Meister werden, wir wollen oben mitspielen über die ganze Saison".
"Ich werde auf gar keinen Fall nochmal so eine Ansage machen": BVB-Star nimmt sich Schelte von Trainer Niko Kovac zu Herzen
BVB: Maximilian Beier will erneute Meisteransage vermeiden
Trainer Niko Kovac verteilte Beier daraufhin öffentlich einen ordentlichen Denkzettel. "Hat er das gesagt? Ich weiß nicht, ob er nicht irgendwas getrunken hat in der Pause, was ihm nicht ganz steht", sagte Kovac damals bei Sky. Auch als Beier, der in der laufenden Bundesliga-Saison in 19 Spielen sechs Tore und vier Vorlagen beisteuerte, nach dem 3:3 gegen den VfB Stuttgart Ende November davon sprach, dass die Mannschaft "am Boden" sei, wurde er von Kovac verbal eingeschult.
"Maxi ist 23 Jahre alt. Am Anfang der Saison hat er gesagt, wir wollen Meister werden, jetzt sind wir am Boden. Also: Wir müssen nicht immer alles glauben, was der Junge sagt. Wahrscheinlich hat er zu viel Laktat im Körper und dann funktioniert es nicht ganz", sagte Kovac damals.
Die verbalen Zurechtweisungen haben bei Beier offenbar gefruchtet, immerhin gab er sich nun im Sky-Interview zumindest in der Meisterfrage deutlich zurückhaltender: "Ich werde auf gar keinen Fall nochmal so eine Ansage machen", sagte der 23-Jährige, und ergänzte anschließend: "Aber ich sage, wir wollen jedes Spiel gewinnen, was noch kommt."
Maximilian Beier über möglichen Schlotterbeck-Abschied vom BVB: "Ich bin nicht sein Berater"
Ähnlich zurückhaltend fiel Beiers Antwort zu den Gerüchten um einen möglichen Abschied von Nico Schlotterbeck aus. Er erklärte: "Ich rede da nicht mit ihm drüber, ich bin nicht sein Berater. Ich rede mit ihm über das nächste Spiel gegen Mainz, aber nicht über seinen auslaufenden Vertrag."
Mit seiner eigenen Rolle unter Kovac ist der Offensivspieler einverstanden. "Ich spiele sehr oft, kriege meine Minuten und das will ich auch weiterhin. Ich will in die erste Elf, ich will Stamm spielen. Ob der Coach sich dann für mich entscheidet oder für Fabio (Silva), Carney (Chukwuemeka) oder Julian (Brandt), ist dann seine Sache." Auch in Sachen Nationalmannschaft verzichtet Beier auf markige Sprüche. "Das ist natürlich ein Ziel, klar, aber ich werde trotzdem von Spiel zu Spiel denken", so der siebenmalige Nationalspieler.
Maximilian Beier: Seine Leistungsdaten für den BVB in dieser Saison
- Einsätze: 29
- Tore: 6
- Assists: 5