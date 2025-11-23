"Ich weiß nicht, was er damit sagen wollte": Karim Adeyemis Torjubel beim 3:3 des BVB gegen den VfB Stuttgart gibt Rätsel auf

Sein anschließender Jubel sorgte für Aufsehen: Mit seiner rechten Hand machte er eine "Bla-Bla"-Geste, die als Antwort auf die vielen Negativschlagzeilen der vergangenen Tage rund um den illegalen Waffenbesitz zu deuten war.

Dortmunds Trainer Niko Kovac erklärte hinter jedoch: "Ich weiß nicht, was er damit sagen wollte. Da müssen sie ihn fragen." Der 54-Jährige betonte, sich für Adeyemi zu freuen: "Er hat das richtig gut gemacht."

Torwart Gregor Kobel verteidigte seinen Mitspieler derweil gegen die jüngste Kritik: "Wir kennen ihn alle, er ist ein Top-Typ. So wie die Story war, ist es natürlich unglücklich für ihn, er hat super Pech gehabt", sagte der Schweizer und führte aus: "Er hat eine riesige Qualität auf dem Platz. Er kam mit einer Top-Energie heute raus, was auch nicht selbstverständlich ist. Das wünsche ich mir auch von ihm in den nächsten Spielen."