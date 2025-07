Bayern-Trainer Vincent Kompany und sein Assistent Rene Maric wurden beide von Kris van der Haegen ausgebildet. Im Interview plaudert der Belgier über seine berühmten Schützlinge.

Seit 16 Jahren leitet Kris van der Haegen die Trainerausbildung in Brüssel. 2023 machten Kompany und Maric gemeinsam ihre Abschlüsse. Für van der Haegen waren es "die beiden intelligentesten Menschen", die ihm in all seinen Kursen je untergekommen sind. Der österreichische Ex-Blogger Maric wechselte im Herbst 2023 zum FC Bayern und arbeitete zunächst im Nachwuchsbereich. 2024 übernahm Kompany den Cheftrainer-Posten und machte seinen Weggefährten zum Co-Trainer.