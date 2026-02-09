„Ich weiß nicht, warum!“ – Der neue Star von Manchester City, Marc Guehi, ist verwirrt über die Buhrufe der Liverpool-Fans nach seinem gescheiterten Wechsel nach Anfield im Sommer.

Guehi wurde während des Sieges von City in Anfield von den Liverpool-Fans beschimpft. Der englische Nationalspieler, der im Januar für viel Geld zu Pep Guardiolas Team gewechselt war, wurde am Sonntag jedes Mal ausgebuht, wenn er den Ball berührte.

Der Innenverteidiger war stark mit einem Wechsel nach Merseyside in Verbindung gebracht worden, bevor er sich für den Etihad entschied – eine Entscheidung, die ihm die Fans in Anfield offensichtlich nicht verziehen haben. Trotz der feindseligen Geräuschkulisse blieb Guehi gelassen und half City, sich durch eine chaotische Partie zu kämpfen und alle drei Punkte zu holen.

Nach dem Spiel zeigte sich Guehi verwirrt über die Buhrufe, betonte jedoch, dass er sich ausschließlich auf seine Aufgabe konzentriert habe. „Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum“, lachte Guehi, als er zu den Reaktionen befragt wurde. „Aber ich kann nicht kontrollieren, was die Fans von mir denken. Ich bin einfach dankbar, dass unsere Fans zu mir gehalten und mich während des gesamten Spiels unterstützt haben.“

Guehi, der gegen Liverpools unerbittlichen Hochdruck aus der Abwehr heraus spielen musste, zeigte bemerkenswerten Mut am Ball. „Es ist nicht einfach. Die Fans sind dir auf den Fersen“, gab er zu. „Du spielst gegen eine Mannschaft, die gerne hoch presst, aber es geht immer um die nächste Aktion. Du machst vielleicht einen Fehler, aber dann kommt die nächste. Man muss sich immer auf die nächste Aktion konzentrieren und darauf, wie man seinen Mitspielern helfen kann.“