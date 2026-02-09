Getty Images Sport
„Ich weiß nicht, warum!“ – Der neue Star von Manchester City, Marc Guehi, ist verwirrt über die Buhrufe der Liverpool-Fans nach seinem gescheiterten Wechsel nach Anfield im Sommer.
Guehi schüttelt die Feindseligkeit in Anfield ab
Guehi wurde während des Sieges von City in Anfield von den Liverpool-Fans beschimpft. Der englische Nationalspieler, der im Januar für viel Geld zu Pep Guardiolas Team gewechselt war, wurde am Sonntag jedes Mal ausgebuht, wenn er den Ball berührte.
Der Innenverteidiger war stark mit einem Wechsel nach Merseyside in Verbindung gebracht worden, bevor er sich für den Etihad entschied – eine Entscheidung, die ihm die Fans in Anfield offensichtlich nicht verziehen haben. Trotz der feindseligen Geräuschkulisse blieb Guehi gelassen und half City, sich durch eine chaotische Partie zu kämpfen und alle drei Punkte zu holen.
Nach dem Spiel zeigte sich Guehi verwirrt über die Buhrufe, betonte jedoch, dass er sich ausschließlich auf seine Aufgabe konzentriert habe. „Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum“, lachte Guehi, als er zu den Reaktionen befragt wurde. „Aber ich kann nicht kontrollieren, was die Fans von mir denken. Ich bin einfach dankbar, dass unsere Fans zu mir gehalten und mich während des gesamten Spiels unterstützt haben.“
Guehi, der gegen Liverpools unerbittlichen Hochdruck aus der Abwehr heraus spielen musste, zeigte bemerkenswerten Mut am Ball. „Es ist nicht einfach. Die Fans sind dir auf den Fersen“, gab er zu. „Du spielst gegen eine Mannschaft, die gerne hoch presst, aber es geht immer um die nächste Aktion. Du machst vielleicht einen Fehler, aber dann kommt die nächste. Man muss sich immer auf die nächste Aktion konzentrieren und darauf, wie man seinen Mitspielern helfen kann.“
Das Ende des 23-jährigen Fluchs
Der Sieg war nicht nur für den Titelkampf von Bedeutung, sondern auch für die Geschichtsbücher. Es war das erste Mal seit 2003, also noch vor Beginn der Ära von Scheich Mansour, dass City mit Zuschauern im Stadion in Anfield gewann. City gewann dort zwar auch 2021, doch dieser Triumph fand während der Pandemie hinter verschlossenen Türen statt, sodass der Sieg am Sonntag für die mitgereisten Fans ein kathartischer Moment war.
Bemerkenswert ist, dass Guehi sich der historischen Bedeutung dieses Sieges erst nach dem Schlusspfiff bewusst wurde. „Das wusste ich tatsächlich überhaupt nicht“, gestand er in Bezug auf die Statistik von 2003. „Ich finde es toll, dass sie [die Fans] das sehen und erleben konnten. Ein großes Lob an alle, die in diesem so schwierigen Spiel solche Widerstandsfähigkeit gezeigt haben.“
Ein Sieg, der auf „Brüderlichkeit“ basiert
In den letzten Wochen wurde die defensive Stabilität von City in Frage gestellt. In Anfield jedoch hielten sie dem enormen Druck stand. Guehi führte die defensive Entschlossenheit auf den Teamgeist zurück, den Guardiola der Mannschaft eingeimpft hat, und beschrieb die Anstrengungen, die erforderlich sind, um an einem solchen Ort zu gewinnen, als eine Pflicht gegenüber den Teamkollegen.
„Das ist der Standard, wenn man Spiele gewinnen will“, erklärte Guehi. „Besonders gegen einen starken Gegner wie Liverpool. Jeder Einzelne muss seine ganze Energie und Anstrengung für seinen Bruder neben ihm geben, und ich denke, das haben heute alle getan.“
Diese „Brüderlichkeit“ wurde auf eine harte Probe gestellt, als Liverpool auf der Suche nach dem Ausgleich nach vorne stürmte, aber die von Guehi angeführte Abwehr von City gab nicht nach. Das Ergebnis war eine deutliche Antwort an die Kritiker, die den Hunger des Meisters in Frage gestellt hatten. „Wir wissen, dass wir in solchen Momenten besser werden müssen“, fügte er hinzu. „Aber wir haben heute wieder eine andere Seite unseres Spiels gezeigt. Gute Widerstandsfähigkeit, guter Zusammenhalt.“
Donnarumma und Haaland sorgen für entscheidende Momente
Während Guehi und die Abwehr die Grundlage legten, wurde das Spiel letztendlich durch individuelle Glanzleistungen an beiden Enden des Spielfelds entschieden. Erling Haaland erzielte erneut ein entscheidendes Tor vom Elfmeterpunkt, aber ebenso viel Lob gebührte Torhüter Gianluigi Donnarumma. Der italienische Torwart zeigte in der Schlussphase eine mirakulöse Parade und sicherte damit die Führung.
„Es gab zwei Spielentscheider“, bemerkte Guehi. „Auf der einen Seite Erling und der Kapitän, auf der anderen Gigio mit seiner fantastischen Parade. Ich finde, dass heute jeder einzelne Spieler fantastisch gespielt hat.“
Der Sieg wurde als wichtiges Statement im Kontext der Saison gewertet, aber Guehi dämpfte schnell die Erwartungen. „Ich denke, wir sollten nicht zu weit vorpreschen“, schloss er. „Es sind nur drei Punkte, aber es zeigt, dass wir auf verschiedene Arten gewinnen können. Und es zeigt, dass wir bis zum Ende durchhalten werden.“
