"Ich war richtig, richtig wütend": Sadio Mane berichtet von Riesen-Ärger mit Mohamed Salah beim FC Liverpool

Im Podcast von Ex-Profi Rio Ferdinand schilderte Mane nun seine Sicht der Dinge - und erzählte ausführlich, was nach dem Burnley-Spiel mit Salah vorgefallen war. "Ich war richtig, richtig wütend nach dem Burnley-Spiel. Am nächsten Tag ist er dann zu mir gekommen. Er wollte mit mir reden, wusste aber nicht, was er sagen sollte. Er dachte, dass ich immer noch sauer auf ihn bin."

Mane fügte hinzu: "Er sagte zu mir: 'Denkst du, ich wollte nicht zu dir abspielen? Als ich den Ball bekommen habe, habe ich dich nicht gesehen. Ich habe den Ball bekommen und wollte schießen. Ich habe echt nichts gegen dich. Wenn ich zu dir abspielen kann und dich sehe, dann spiele ich ab.'"

Die Szene habe das Duo zusammengeschweißt, meinte Mane: "Ich glaube, dass unser Verhältnis seit diesem Tag enger war. Sowas passiert nun mal auf dem Platz. Es war aus meiner Sicht nichts Persönliches. Er will einfach immer nur Tore machen, Tore machen, Tore machen. Ich habe dann zu ihm gesagt: 'Ich kann dir helfen, denn ich weiß, dass du Torschützenkönig werden willst'."