Sadio Mane hat über erstmals über einen berühmten Vorfall während seiner Zeit beim FC Liverpool gesprochen. Der Senegalese hatte sich im August 2019 beim 3:0 gegen Burnley mächtig über seinen Teamkollegen Mohamed Salah aufgeregt, der seinen freistehenden Mitspieler im Sechzehner übersah und stattdessen selbst abschloss - und vergab.
"Ich war richtig, richtig wütend": Sadio Mane berichtet von Riesen-Ärger mit Mohamed Salah beim FC Liverpool
- Getty Images Sport
Salah berichtet von "Spannungen" mit Mane bei Liverpool
Mane war nicht nur auf dem Platz fassungslos, sondern regte sich auch nach seiner Auswechslung auf der Bank auf und zeigte sein Unverständnis - was die TV-Kameras damals in die ganze Welt transportierten.
Salah hatte zuletzt im Interview mit L'Equipe zugegeben, dass es "Spannungen" mit Mane an der Anfield Road gegeben habe. "Wir waren bis zum Ende professionell. Neben dem Platz war unser Verhältnis nicht sehr eng, aber wir haben uns immer respektiert", erklärte der Ägypter.
- Getty Images
Salah zu Mane: "Ich habe echt nichts gegen dich"
Im Podcast von Ex-Profi Rio Ferdinand schilderte Mane nun seine Sicht der Dinge - und erzählte ausführlich, was nach dem Burnley-Spiel mit Salah vorgefallen war. "Ich war richtig, richtig wütend nach dem Burnley-Spiel. Am nächsten Tag ist er dann zu mir gekommen. Er wollte mit mir reden, wusste aber nicht, was er sagen sollte. Er dachte, dass ich immer noch sauer auf ihn bin."
Mane fügte hinzu: "Er sagte zu mir: 'Denkst du, ich wollte nicht zu dir abspielen? Als ich den Ball bekommen habe, habe ich dich nicht gesehen. Ich habe den Ball bekommen und wollte schießen. Ich habe echt nichts gegen dich. Wenn ich zu dir abspielen kann und dich sehe, dann spiele ich ab.'"
Die Szene habe das Duo zusammengeschweißt, meinte Mane: "Ich glaube, dass unser Verhältnis seit diesem Tag enger war. Sowas passiert nun mal auf dem Platz. Es war aus meiner Sicht nichts Persönliches. Er will einfach immer nur Tore machen, Tore machen, Tore machen. Ich habe dann zu ihm gesagt: 'Ich kann dir helfen, denn ich weiß, dass du Torschützenkönig werden willst'."
- Getty Images Sport
Mane und Robertson als Liverpool-Traumpaar
Zusammen mit Roberto Firmino bildeten Salah und Mane ein gefürchtetes Offensiv-Trio, das Liverpool Titel in der Champions League (2019) und Premier League (2020) bescherte. Doch auf die Frage, nach dem Mitspieler, mit dem er das beste Paar bildete, nannte Mane Außenverteidiger Andy Robertson. "Ich und Robbo, wir waren das beste Paar, denn wir kannten uns in- und auswendig. Das hat sich ganz natürlich entwickelt. Ich habe ihm geholfen, er hat mir geholfen."
Mane erzählte: "Als wir mal einen Flügelspieler als Gegner hatten, der es ihm schwer gemacht hat, haben wir in der nächsten Trainingseinheit abgesprochen: 'Hilf du mir, dann helfe ich dir'. Das hat er mir so gesagt. Ich habe dann gesagt: 'Mach dir keine Sorgen, ich bin für dich da. Wir halten ihn auf und stecken ihn in die Tasche'. Das war richtiges Teamwork."
Die Karriere von Sadio Mane:
- 2011 - 2012: FC Metz
- 2012: 2014: RB Salzburg
- 2014 - 2016: Southampton
- 2016 - 2022: Liverpool
- 2022 - 2023: Bayern München
- seit 2023: Al-Nassr