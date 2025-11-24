"Ich war hinten dran, das tat weh": Ein fast vergessener Nationalspieler stellt plötzlich Millionentransfers in den Schatten

Rückblick. In der vergangenen Saison spielte Hofmann, einer der Double-Helden 2023/24, kaum noch eine Rolle. Xabi Alonso setzte einfach nicht mehr auf ihn, für einen Großteil der Spielzeit waren Kurzeinsätze das Höchste der Gefühle. Ganz bitter: Von Anfang November 2024 an blieb Hofmann ein halbes Jahr lang komplett ohne Startelfeinsatz, erst beim 2:2 in Mainz am letzten Spieltag Mitte Mai durfte er mal wieder beginnen.

Von Alonso fühlte er sich links liegen gelassen und hätte sich von dem Spanier in Sachen Kommunikation "ein bisschen mehr erwartet", wie er im Juli dem Kölner Stadt-Anzeiger sagte. Wäre Alonso nicht zu Real Madrid gegangen, hätte er sich "wahrscheinlich mit einem Wechsel beschäftigt", gab der 33-Jährige zu.

"Über das, was schiefgelaufen ist, habe ich genug geredet. Da ist ein Haken dran, darüber möchte ich nicht mehr sprechen", wollte Hofmann bei Sport1 nun nicht mehr gegen den Ex-Coach nachtreten. Dennoch schilderte er ausführlich, wie schwer es ihm - zwischen Oktober 2020 und November 2023 immerhin fester Bestandteil der deutschen Nationalmannschaft - fiel, mit der perspektivlosen Situation in der Vorsaison umzugehen: "Ich war hinten dran, das tat weh. Im Fußball gibt es viele Faktoren, von denen man abhängig ist, um persönlich zufrieden zu sein. Da merkt man wieder einmal, dass das Leben als Sportler oft ein Auf und Ab ist."

Seinen Frust über die Rolle als Dauerreservist trug er hin und wieder auch sichtbar zur Schau. "Wir sind alle Menschen. Selbst wenn man die Situation irgendwie bewältigen muss, geht das nie spurlos an einem vorbei. Vor allem nicht mental", erklärte Hofmann und betonte: "Dann muss man jemandem auch mal zugestehen, dass man nicht jeden Tag mit einem Lächeln durch die Gegend läuft. Man hat sein Hobby zum Beruf gemacht, brennt für den Sport und will auf dem Platz stehen. Wenn man das nicht mehr jedes Wochenende darf, geht eben ein bisschen Spaß flöten."