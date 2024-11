Real musste gegen Milan den nächsten Dämpfer einstecken, auch Mbappé enttäuschte wieder. Henry dröselte danach die Probleme auf.

Der ehemalige Weltklassestürmer Thierry Henry hat nach Real Madrids 1:3-Niederlage gegen die AC Milan in der Champions League am Dienstagabend ausführlich erklärt, warum Stürmerstar Kylian Mbappé seiner Meinung nach der Hauptgrund für die Probleme der Königlichen in der bisherigen Saison ist.