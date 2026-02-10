„Ich versuche, mich nicht nur auf Fußball zu konzentrieren“ – Lamine Yamal verrät, wie er sich vom Druck in Barcelona „abkoppelt“

Yamal ist wohl der am meisten beachtete Teenager im Weltfußball, da er fast alle Rekorde bei Barcelona gebrochen hat und zu einer Schlüsselfigur für die spanische Nationalmannschaft geworden ist. Der Youngster betont jedoch, dass der Schlüssel zu seinem Erfolg in seiner Fähigkeit liegt, sein Berufsleben von seinem Privatleben zu trennen. In einem Interview mit ESPN erklärte der Flügelspieler, dass er es vermeidet, sich mit Gegnern zu beschäftigen oder endlos Aufnahmen von Verteidigern anzuschauen, sondern lieber das Leben eines „normalen” Teenagers führt, wenn er das Trainingsgelände verlässt.

„Ich mache das, was jeder 18-Jährige macht: mit Freunden abhängen, auf meinen Bruder aufpassen, PlayStation spielen, spazieren gehen ... solche Dinge”, sagte er.

„Ich versuche, Zeit mit meinen Freunden zu verbringen und mein Leben zu leben. Ich versuche, mich nicht ausschließlich auf Fußball zu konzentrieren, mich nicht ständig auf das Spiel zu fokussieren oder Videos des Gegenspielers anzuschauen, gegen den ich antrete – nichts davon. Ich versuche, den ganzen Tag zu genießen, und wenn ich auf dem Platz bin, gebe ich alles, aber wenn ich den Platz verlasse, mache ich dasselbe und schalte so weit wie möglich vom Fußball ab.“