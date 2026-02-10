Getty Images Sport
„Ich versuche, mich nicht nur auf Fußball zu konzentrieren“ – Lamine Yamal verrät, wie er sich vom Druck in Barcelona „abkoppelt“
Die Kunst des Abschaltens
Yamal ist wohl der am meisten beachtete Teenager im Weltfußball, da er fast alle Rekorde bei Barcelona gebrochen hat und zu einer Schlüsselfigur für die spanische Nationalmannschaft geworden ist. Der Youngster betont jedoch, dass der Schlüssel zu seinem Erfolg in seiner Fähigkeit liegt, sein Berufsleben von seinem Privatleben zu trennen. In einem Interview mit ESPN erklärte der Flügelspieler, dass er es vermeidet, sich mit Gegnern zu beschäftigen oder endlos Aufnahmen von Verteidigern anzuschauen, sondern lieber das Leben eines „normalen” Teenagers führt, wenn er das Trainingsgelände verlässt.
„Ich mache das, was jeder 18-Jährige macht: mit Freunden abhängen, auf meinen Bruder aufpassen, PlayStation spielen, spazieren gehen ... solche Dinge”, sagte er.
„Ich versuche, Zeit mit meinen Freunden zu verbringen und mein Leben zu leben. Ich versuche, mich nicht ausschließlich auf Fußball zu konzentrieren, mich nicht ständig auf das Spiel zu fokussieren oder Videos des Gegenspielers anzuschauen, gegen den ich antrete – nichts davon. Ich versuche, den ganzen Tag zu genießen, und wenn ich auf dem Platz bin, gebe ich alles, aber wenn ich den Platz verlasse, mache ich dasselbe und schalte so weit wie möglich vom Fußball ab.“
Die Augen auf die Weltmeisterschaft und mexikanische Tacos gerichtet
Mit der Weltmeisterschaft 2026 am Horizont steigt die Spannung im Lager der La Roja. Spanien wurde in eine Gruppe mit Kap Verde, Saudi-Arabien und Uruguay gelost, wobei die Spiele in Atlanta und Guadalajara stattfinden werden. Für Yamal ist das Turnier eine weitere Gelegenheit, sich einen Namen in der Geschichte zu machen, aber er freut sich auch auf die kulturelle Erfahrung, insbesondere auf das Essen in Mexiko.
Auf die Frage nach dem Spiel in Guadalajara gab Yamal zu, dass er das Land zwar noch nie besucht hat, aber gespannt darauf ist, die lokale Küche zu probieren. „Es ist noch ein langer Weg, aber alle Spanier teilen diese Begeisterung. Wir wollen gewinnen und alles für unser Land geben“, sagte er. „Ich denke, ich werde ein paar Tacos probieren müssen. Ich war noch nie in Mexiko.“
Spanischer Star spricht über seine Leidenschaft für Pokémon
In einer charmanten Enthüllung, die die Welt an sein zartes Alter erinnert, sprach Yamal offen über seine Hobbys in seiner Kindheit, bevor er berühmt wurde. Bevor die PlayStation zu einem festen Bestandteil seiner Freizeit wurde, verbrachte der Stürmer seine Zeit damit, Pokémon-Karten zu sammeln und damit zu spielen. Er erklärte, dass dieses Interesse sowohl aus finanzieller Notwendigkeit als auch aus Leidenschaft entstanden sei, da Videospielkonsolen für seine Familie während seiner Kindheit nicht immer erschwinglich waren.
„In der Schule haben wir Pokémon-Karten gespielt und so weiter. Einige haben Nintendo gespielt, aber meistens Karten. Als ich klein war, konnten wir uns keine PlayStation oder Nintendo leisten. Also haben wir mit meinen Freunden auf dem Spielplatz mit diesen Karten gespielt, die einen Euro kosteten“, sagte er.
Yamals Küchenalpträume
Yamal kann zwar mit chirurgischer Präzision Abwehrreihen aufschneiden, doch seine Fähigkeiten lassen sich eindeutig nicht auf die Küche übertragen. Der Teenager, der in dieser Saison in allen Wettbewerben 15 Tore in 30 Einsätzen erzielt hat, gab zu, dass sein kulinarisches Repertoire sehr begrenzt ist, und scherzte, dass er „sehr schlecht“ im Kochen sei und Schwierigkeiten hätte, zu überleben, wenn er regelmäßig seine eigenen Mahlzeiten zubereiten müsste.
„Die Wahrheit ist, ich habe aufgehört, weil es nichts für mich war. Ich war wirklich schlecht, wirklich schlecht”, räumte er ein. „Ich mache dir höchstens ein paar Nuggets mit Pommes.”
