"Ich verstehe nicht, was sie tun!" Jürgen Klopp reagiert fassungslos auf ein Märchen in der Champions League

Auch bei Inter? "Sie haben eine große Chance, sind in einer fantastischen Situation", meinte Klopp. Was ihn besonders begeistere sei die Tatsache, dass Bodö in der heimischen Liga seit Ende November kein Spiel mehr bestritten hat - die neue Saison in Norwegen beginnt erst am 15. März. "Unglaublich, fantastisch", schwärmte Klopp.

Er habe sogar schon versucht, mit Trainer Kjetil Knutsen Kontakt aufzunehmen, um mehr über dessen Methoden zu erfahren, "weil ich nicht verstehe, was sie tun". Die Art des Fußballs begreife er, "das ist schon sehr gut, aber das ganze Projekt ist super interessant".

Mehr als 3000 der rund 44.000 Einwohner begleiten ihre Helden ins legendäre Meazza-Stadion und hoffen auf die Sensation. Ob es klappt? Klopp hält es für möglich. "Sie haben jetzt das Gefühl bekommen, dass sie in jeder Runde eine Chance haben. Wenn man das laut ausspricht, klingt es verrückt. Aber das sind Fakten."