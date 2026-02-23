Der FK Bodö/Glimt steht in der Champions League vor einer riesigen Sensation - und das ist auch an Jürgen Klopp nicht spurlos vorbeigegangen. "Es ist so schön, dass solche Dinge möglich sind", sagte der frühere Startrainer und jetzige Head of Global Soccer bei Red Bull dem norwegischen Fernsehsender TV2 und fragte: "Was machen die denn da? Das ist ja der Wahnsinn! Unglaublich!"
"Ich verstehe nicht, was sie tun!" Jürgen Klopp reagiert fassungslos auf ein Märchen in der Champions League
Jürgen Klopp über CL-Märchen: "Niemand hatte das geglaubt"
In der Tat: Der viermalige norwegische Meister hat in der Champions League schon Manchester City sowie Atlético Madrid geschlagen und schickt sich an, Vorjahresfinalist Inter Mailand aus dem Wettbewerb zu werfen. Der krasse Außenseiter geht mit einem 3:1-Vorsprung in das Playoff-Rückspiel am Dienstag in Italien.
"Niemand hatte geglaubt, dass sie es auch nur in die Ligaphase schaffen würden", sagte Klopp, "und die meisten dachten wohl, was sie dort erreicht haben, sei schon ein Riesenerfolg, aber dann sei Schluss. Und jetzt? Sie machen einfach weiter!"
Bodö/Glimt seit November ohne Liga-Betrieb - Klopp: "Unglaublich, fantastisch!"
Auch bei Inter? "Sie haben eine große Chance, sind in einer fantastischen Situation", meinte Klopp. Was ihn besonders begeistere sei die Tatsache, dass Bodö in der heimischen Liga seit Ende November kein Spiel mehr bestritten hat - die neue Saison in Norwegen beginnt erst am 15. März. "Unglaublich, fantastisch", schwärmte Klopp.
Er habe sogar schon versucht, mit Trainer Kjetil Knutsen Kontakt aufzunehmen, um mehr über dessen Methoden zu erfahren, "weil ich nicht verstehe, was sie tun". Die Art des Fußballs begreife er, "das ist schon sehr gut, aber das ganze Projekt ist super interessant".
Mehr als 3000 der rund 44.000 Einwohner begleiten ihre Helden ins legendäre Meazza-Stadion und hoffen auf die Sensation. Ob es klappt? Klopp hält es für möglich. "Sie haben jetzt das Gefühl bekommen, dass sie in jeder Runde eine Chance haben. Wenn man das laut ausspricht, klingt es verrückt. Aber das sind Fakten."
Häufig gestellte Fragen
- Jürgen Klopp wurde am 16. Juni 1967 in Stuttgart geboren.
Ja, Jahre bevor Jürgen Klopp als Trainer zur Legende wurde, war er selbst als Fußballer aktiv. Seine Laufbahn begann 1972 in der Jugend des SV Glatten.
Klopps Karriere im Herrenfußball begann 1986 beim TuS Ergenzingen. Bis zu seinem Karriereende im Jahr 2001 stand er unter anderem beim 1. FC Pforzheim, den Amateuren von Eintracht Frankfurt, Viktoria Sindlingen, Rot-Weiss Frankfurt sowie – am längsten – beim 1. FSV Mainz 05 unter Vertrag. Für die Mainzer spielte er von 1990 bis 2001.
Jürgen Klopp zählt zu den erfolgreichsten Trainern Deutschlands. Als Cheftrainer von Borussia Dortmund wurde er in den Spielzeiten 2010/11 und 2011/12 Deutscher Meister. Zudem gewann er 2011/12 den DFB-Pokal sowie 2013 und 2014 den DFL-Supercup (heute: Franz Beckenbauer Supercup). Mit dem FC Liverpool sicherte er sich 2019/20 die englische Meisterschaft und die FIFA Klub-Weltmeisterschaft. In seinem Trophäenschrank stehen außerdem zwei englische Ligapokale und ein FA Cup. Den Höhepunkt seiner Trainerkarriere markierte der Gewinn der UEFA Champions League mit Liverpool in der Saison 2018/19. Insgesamt kommt Klopp auf 13 Titel als Trainer.
Klopp hat die Champions League einmal in seiner Karriere gewonnen - 2018/19 mit dem FC Liverpool.
Im Laufe seiner Karriere hatte Klopp das Privileg, zahlreiche Superstars zu trainieren. Zu den bekanntesten zählen wohl Robert Lewandowski, Mats Hummels, Ilkay Gündogan, Mohamed Salah, Sadio Mane und Virgil van Dijk.
Laut mehreren Quellen (Forbes, IMDB) beläuft sich Klopps geschätztes Vermögen auf rund 50 Millionen Euro.
Jürgen Klopp ist Vater eines Sohnes namens Marc, der 1988 geboren wurde. Marc stammt aus Klopps erster Ehe und war selbst als Fußballer aktiv – unter anderem bei Borussia Dortmund II und Darmstadt 98.
Er ist seit 2005 mit Ulla Sandrock verheiratet. Zuvor war er mit Sabine Klopp liiert.
Für seine beiden äußerst erfolgreichen Spielzeiten mit dem FC Liverpool wurde Klopp 2019 und 2020 zum FIFA-Welttrainer des Jahres gekürt.
"Kloppo" ist der gebräuchlichste Spitzname des heutigen Global Head of Soccer bei Red Bull. Der Spitzname "The Normal One" wird deutlich seltener verwendet. Diesen Titel gab Klopp sich selbst bei seiner Vorstellung im Jahr 2015 beim FC Liverpool – als Anspielung auf Jose Mourinhos berühmtes "The Special One"-Interview –, um seine Bodenständigkeit und Authentizität zu unterstreichen.