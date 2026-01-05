"Ich verstehe es immer noch nicht!" Darum jubelte Florian Wirtz bei seinem Tor für Liverpool gegen Fulham nicht

"Mir ging es genau so, vielen Leuten im Stadion ging es so", sagte Fulhams Teammanager Marco Silva. Liverpool-Legende Jamie Carragher meinte noch nach dem Spiel: "Ich verstehe immer noch nicht, warum das kein Abseits ist."

Tatsächlich legten die TV-Bilder eine Abseitsstellung nahe - und in der Bundesliga hätte das Tor von Wirtz so auch nicht gezählt. Dass es in der Premier League nach VAR-Prüfung Anerkennung fand, lag an einer etwas anderen Handhabung des halbautomatischen Systems.