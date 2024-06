Vincenzo Montella strich am Freitag mehrere Spieler. Darunter auch der Nürnberger Senkrechtstarter Can Uzun.

Can Uzun hat mit Unverständnis darauf reagiert, dass der türkische Nationaltrainer Vincenzo Montella ihn aus dem Kader für die Europameisterschaft in diesem Sommer gestrichen hat. Der Shootingstar des 1. FC Nürnberg war Teil des vorläufigen Aufgebots, schaffte es aber nicht in den 26-Mann-Kader für die Endrunde, der am Freitag verkündet wurde.