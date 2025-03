C. Ancelotti

Real tut sich am Sonntag im Heimspiel gegen Rayo Vallecano schwer. Das hat auch Trainer Ancelotti so gesehen.

Real Madrid hat am Sonntag beim 2:1-Pflichtsieg gegen Rayo Vallecano in LaLiga nicht geglänzt, was den Zuschauern im Santiago Bernabeu nicht sonderlich gefallen hat. Für den Unmut der Blanco-Anhänger zeigte Trainer Carlo Ancelotti hinterher Verständnis - und zog einen Vergleich zum FC Bayern München.