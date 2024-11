Die tiefe Krise der Skyblues hat Spuren hinterlassen. Ist Pep Guardiola noch der Richtige für den Klub? Der Spanier hat darauf eine klare Antwort.

Manchester City hat wettbewerbsübergreifend sechs Spiele in Folge nicht gewonnen, fünf davon gingen verloren. Im Spitzenspiel in der Premier League ist man am Sonntag beim FC Liverpool klarer Außenseiter. Ist Pep Guardiola noch der richtige für den Job? Der Spanier hat sich am Samstag zu Rücktrittsgerüchten um seine Person geäußert.